台灣深夜7.0地震 暨921、0403大地震後規模第3大

台北市晚間四級地震，台北捷運全線慢速行駛，高架路段巡軌後無異常已恢復正常行駛。(記者曾原信／攝影)

台灣23日深夜23:05分在宜蘭縣政府東方32.3公里處，台灣東部海域附近發生芮氏規模7.0的地震 ，地震深度72.8公里，台氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，這起地震是暨1999年921大地震規模達7.3，去年0403花東大地震規模達7.2地震後，第三起芮氏規模達7.0的大地震。

全台多地明顯有感，桃園國際機場 第二航廈局部設施受損，所幸未影響整體營運。

桃機公司表示，地震造成第二航廈C1、C5、C7候機室及部分行李轉盤輕鋼架天花板掉落，另有個別電梯、電扶梯及航廈電車一度停駛。機場已立即啟動緊急應變機制，派員進行巡檢與安全管制。

初步盤點，受影響區域包括候機室、管制區內部分樓層及管制區外公共空間，掉落物已完成清除並進行必要封鎖。事件中有2名旅客遭天花板掉落波及，幸未受傷。

北台灣最大震度4級以上，台北捷運在地震當下也慢速行駛，北捷發生當下全線列車也改採慢速巡軌，經過巡查無異常，全線已恢復正常營運。

北捷指出，12月27日23時06分，台北地區發生有感地震，立即按照SOP進行列車慢速巡軌作業及設備檢視；目前暫無異常回報，車站加強廣播及跑馬宣導，巡視車站及軌道無異常回報，23時25分全線恢復正常營運。

台北市災害防救辦公室接獲零星災情通報案件，計有瓦斯漏氣6件、停水6件、漏水4件、建物輕微受損3件、圍籬損壞2件，其他5件，已通知相關單位儘速派員前往處理。