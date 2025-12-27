我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社論／平安夜 世界並不平靜

AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測

台灣深夜7.0地震 暨921、0403大地震後規模第3大

記者甘芝萁、季相儒、洪子凱/台北即時報導
台北市晚間四級地震，台北捷運全線慢速行駛，高架路段巡軌後無異常已恢復正常行駛。(記者曾原信／攝影)
台北市晚間四級地震，台北捷運全線慢速行駛，高架路段巡軌後無異常已恢復正常行駛。(記者曾原信／攝影)

台灣23日深夜23:05分在宜蘭縣政府東方32.3公里處，台灣東部海域附近發生芮氏規模7.0的地震，地震深度72.8公里，台氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，這起地震是暨1999年921大地震規模達7.3，去年0403花東大地震規模達7.2地震後，第三起芮氏規模達7.0的大地震。

全台多地明顯有感，桃園國際機場第二航廈局部設施受損，所幸未影響整體營運。

桃機公司表示，地震造成第二航廈C1、C5、C7候機室及部分行李轉盤輕鋼架天花板掉落，另有個別電梯、電扶梯及航廈電車一度停駛。機場已立即啟動緊急應變機制，派員進行巡檢與安全管制。

初步盤點，受影響區域包括候機室、管制區內部分樓層及管制區外公共空間，掉落物已完成清除並進行必要封鎖。事件中有2名旅客遭天花板掉落波及，幸未受傷。

北台灣最大震度4級以上，台北捷運在地震當下也慢速行駛，北捷發生當下全線列車也改採慢速巡軌，經過巡查無異常，全線已恢復正常營運。

北捷指出，12月27日23時06分，台北地區發生有感地震，立即按照SOP進行列車慢速巡軌作業及設備檢視；目前暫無異常回報，車站加強廣播及跑馬宣導，巡視車站及軌道無異常回報，23時25分全線恢復正常營運。

台北市災害防救辦公室接獲零星災情通報案件，計有瓦斯漏氣6件、停水6件、漏水4件、建物輕微受損3件、圍籬損壞2件，其他5件，已通知相關單位儘速派員前往處理。

地震 桃園國際機場

上一則

歲末國軍人員維持費不足 台國防部動用第一預備金應急

延伸閱讀

中企承建曼谷唯一震垮大樓 泰審計署確認：施工設計缺陷

中企承建曼谷唯一震垮大樓 泰審計署確認：施工設計缺陷
強震之後 竹科周邊「紅一片」湧車潮引熱議

強震之後 竹科周邊「紅一片」湧車潮引熱議
深夜強震 李聖傑小巨蛋慶功到一半 天搖地動中斷訪問

深夜強震 李聖傑小巨蛋慶功到一半 天搖地動中斷訪問
國家級警報大響 台東海域規模7地震 相當16個原子彈能量

國家級警報大響 台東海域規模7地震 相當16個原子彈能量

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25

超人氣

更多 >
告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂

告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
3生肖家運、事業運雙旺…龍撐起一片天 羊照亮全家

3生肖家運、事業運雙旺…龍撐起一片天 羊照亮全家
「Intel比較爽」台積電工程師想跳槽

「Intel比較爽」台積電工程師想跳槽