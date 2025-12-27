我的頻道

快訊

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

國家級警報大響 台東海域規模7地震 相當16個原子彈能量

記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣東部海域今晚間11時5分發生規模7地震，地震深度72.8公里。(圖／中央氣象署提供)
台灣東部海域今晚間11時5分發生規模7地震，地震深度72.8公里。(圖／中央氣象署提供)

台灣中央氣象署發布第114156號地震報告，東部海域台灣時間今晚11時5分發生規模7地震，地震深度72.8公里，最大震度4級。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋，規模7地震相當於16顆原子彈威力。

各地最大震度為宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、新竹縣市、台中、南投、苗栗、雲林、台東、嘉義時、台南4級，屏東3級、馬祖、澎湖、高雄2級、金門1級。

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，規模7地震相當於16顆原子彈威力。郭鎧紋說，今年截至12月26日，已有632天未發生規模6.5地震，已超過平均間距397天，雖以目前科技無法準確地震何時發生，但根據氣象署地震測報中心的地震資料，有下列幾點觀察。

郭鎧紋表示，2001 至2025年, 規模6.5以上地震間距超過632天有4次，分別為778天、835天、903天、1654天。

前一次規模6.5以上地震發生在2024年4月3日 ，若以每年規模6地震平均釋放8顆原子彈估計， 2024年4月4日至2025年12月26日共632天，約1.73年，約累積13.87顆原子彈能量，這與同時期13次規模6地震所釋放13.363顆原子彈相當。

郭鎧紋示警，根據上述，即使在「正常」情況下，未來半年內台灣地區發生M6.5以上地震的機率很高。由於距2024年0403大地震已過去632天，這種情況迫在眉睫。

地震

台灣東北地區超有感地震 蔣萬安提醒市民謹記3步驟

台灣27日夜強震 沖繩石垣島、與那國島也有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

