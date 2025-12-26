我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

21歲中樂透 前加油站員工靠投資守住財富自由

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

民進黨：藍白假彈劾、真亂政 不審總預算當薪水小偷

記者蔡晉宇／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨發言人李坤城今天表示，藍白兩黨掌握國會多數以來，只顧強行通過爭議法案，完全不顧民生，明年度總預算從九月至今，持續被藍白封殺在程序委員會，影響民生福利建設。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人李坤城今天表示，藍白兩黨掌握國會多數以來，只顧強行通過爭議法案，完全不顧民生，明年度總預算從九月至今，持續被藍白封殺在程序委員會，影響民生福利建設。圖／聯合報系資料照片

國民黨民眾黨立院黨團提案彈劾賴清德總統。民進黨發言人李坤城今天表示，藍白兩黨掌握國會多數以來，只顧強行通過爭議法案，完全不顧民生，明年度總預算從9月至今，持續被藍白封殺在程序委員會，影響民生福利建設。藍白是假彈劾、真亂政，不審總預算，台灣人民已無法忍受。

李坤城表示，距離明年僅剩不到一周，立院本會期是預算會期，但在審議預算的重要時刻，民眾黨團總召黃國昌與國民黨團總召傅崐萁只顧「提案彈劾總統」和「提案譴責大法官」，為了政治鬥爭，只顧自身政治利益，將明年度總預算自9月封殺至今，不願意交付審查，使明年度的各項民生福利建設措施恐受影響，扯全台灣的後腿。

李坤城指出，藍白除了假彈劾、真亂政，提案還自相矛盾。首先，依憲法比例，彈劾終究無法過關，而彈劾案依照「憲法增修條文」第4條，總統、副總統彈劾案，由3分之2立委議決後，須交由憲法法庭審理；但同時，藍白又持續攻擊大法官，提案要求「憲法判決無效」，兩案主張完全自相矛盾。顯見藍白立委操作彈劾假議題，只顧鬥爭、不顧民生，怠忽職守不審查預算，甚至將彈劾的政治鬥爭延長至明年5月，歹戲拖棚，人民受害，必會遭受到民意反撲。

彈劾 民眾黨 國民黨

上一則

何時訪中？鄭麗文：盼明年上半年 與習近平見面才會去

延伸閱讀

賴批在野擋預算 藍委：民進黨急了 可能有外部軍購壓力

賴批在野擋預算 藍委：民進黨急了 可能有外部軍購壓力
綠委版財劃法與政院版幾乎一致 藍委轟暗度陳倉

綠委版財劃法與政院版幾乎一致 藍委轟暗度陳倉
台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票
藍委提案排程：5大法官憲訴法判決無效

藍委提案排程：5大法官憲訴法判決無效

熱門新聞

陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00

超人氣

更多 >
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休

擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休
口碑「低開高走」年末10部黑馬劇 這齣劇焦中年情感獲好評

口碑「低開高走」年末10部黑馬劇 這齣劇焦中年情感獲好評
台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭