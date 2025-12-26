我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

平均上市5天就成交 伊州這1城躍居今年美國最熱房市

台隨機攻擊引社會不安 「成為光的那一刻」暖人心

中央社台北26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
諮商心理師陳文杏（圖）在台北隨機攻擊事件後創作歌曲「成為光的那一刻」，希望在近期社會頻傳不安事件的氛圍下，能帶給大家一點安定的力量。（陳文杏提供）中央社
諮商心理師陳文杏（圖）在台北隨機攻擊事件後創作歌曲「成為光的那一刻」，希望在近期社會頻傳不安事件的氛圍下，能帶給大家一點安定的力量。（陳文杏提供）中央社

北市19日發生隨機攻擊事件，當社會因突如其來的暴力與創傷而陷入不安，一首名為「成為光的那一刻」的歌曲悄悄在網路上流傳開來，溫柔卻堅定，為不安的人心留下一道出口。

這首歌的創作者，是現年60多歲的諮商心理師陳文杏。她曾是精神科護理師，長年在精神科病房與情緒風暴為伴，退休後沒有停下腳步，而是轉身走向音樂創作這條同樣以「療癒」為名的路。從10年前開始系統性學習數位音樂，陸續到中原大學、中國科技大學進修，至今她仍每週與老師討論創作、研究編曲。

過去完成一首歌需要漫長的編曲與團隊合作，如今AI與數位音樂科技的成熟，反而成了她的助力。陳文杏說，現在她能更快地依照個案的生命故事創作歌曲，將那些說不出口的痛、尚未整理好的情緒，轉化為旋律與歌聲，陪伴他們走過低谷。

「成為光的那一刻」誕生於一場集體創傷之後，創作當下，陳文杏的內心同時連結著另一份深刻的情感，是來自對父親的思念。

陳文杏的父親是一名大學教授，個性真摯熱誠、樂於助人，一生奉獻教育，在創作這首歌前，她剛完成紀念父親的作品「平安夜的光」，父親的奉獻精神與新聞中英勇身影在她心中重疊，激盪出這首歌。

這段溫柔旋律之所以會流傳開來，背後推手、萬芳醫院副院長高靖秋談起初次聽到這首歌時，她坦言當下心中滿是感動，「我那時候聽覺得真的很好聽，我以為是她那個在中原大學音樂系當教授的妹妹寫的。」

經過詢問後，高靖秋才驚訝地發現，這首曲子竟是出自另一位同樣具備護理背景的外甥女陳文杏之手。原來，這一家人流淌著深厚的音樂血液，陳文杏雖然選擇了護理專業，卻始終保持著對作曲的熱情，高靖秋笑說：「我當時真的很驚訝，怎麼能做得這麼好聽、這麼感人。」

這首撫慰人心的樂曲原本只是在家族間流傳，但長輩鼓勵陳文杏：「這麼好聽的歌，如果只留在家裡聽太可惜了，應該傳出去讓更多人聽見。」才讓她有了分享給大眾的勇氣。

平時不常轉發訊息的高靖秋，被這份單純的善念打動，決定當起這份美好的「傳播者」。起初，她只是試探性地分享在護理界的小群組，沒想到引起極大共鳴，在獲得無數溫暖反饋後，決定將這份正能量擴散出去，希望在近期社會頻傳不安事件的氛圍下，能帶給大家一點安定的力量。

退休 AI

上一則

台廠11月營收旺 Wedbush：記憶體一路漲到2026年

延伸閱讀

隨機攻擊引模仿 台刑事局：3天掌握71則言論8嫌到案

隨機攻擊引模仿 台刑事局：3天掌握71則言論8嫌到案
疑台隨機攻擊案兇嫌哥哥親筆信致歉 透露張嫌遭霸凌過往

疑台隨機攻擊案兇嫌哥哥親筆信致歉 透露張嫌遭霸凌過往
新聞評論／除了殺戮 對立更加重隨機攻擊案社會創傷

新聞評論／除了殺戮 對立更加重隨機攻擊案社會創傷
北車中山商圈隨機攻擊案 仍有1傷者在加護病房

北車中山商圈隨機攻擊案 仍有1傷者在加護病房

熱門新聞

陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20

超人氣

更多 >
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休

擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
口碑「低開高走」年末10部黑馬劇 這齣劇焦中年情感獲好評

口碑「低開高走」年末10部黑馬劇 這齣劇焦中年情感獲好評