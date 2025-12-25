我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：J-1交流簽證淪為營利機構收取暴利、勞動剝削管道

五角大廈公布「中國軍力報告」 攻台4選項曝光

中國海警冒險闖金門禁限水域 遭台灣海巡驅離

記者蔡家蓁／金門即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
強烈冷氣團過境，金門海域風浪劇烈，中國海警仍無視航行安全，今天下午編隊航入金門禁限制水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區緊急調派巡防艇成功迫使中國海警船全數航出。圖／金門海巡隊提供
強烈冷氣團過境，金門海域風浪劇烈，中國海警仍無視航行安全，今天下午編隊航入金門禁限制水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區緊急調派巡防艇成功迫使中國海警船全數航出。圖／金門海巡隊提供

強烈冷氣團過境，金門海域風浪劇烈、航行條件惡劣之際，中國海警仍無視航行安全，今天下午編隊航入金門禁止、限制水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區緊急調派巡防艇應處，在惡劣海況下採取併航監控與無線電廣播警告，成功拒止並迫使中國海警船全數航出。

海巡署指出，第十二巡防區於今日14時30分許，偵獲中國海警船在大膽島西方禁止、限制水域外出現編隊動態，立即調派巡防艇前往預置部署，15時整，中國海警「14605」、「14606」、「14609」等3艘船，採「一路縱隊」模式，自大膽島南方水域航入我方禁止、限制水域。

面對突發侵擾情事，海巡署預置的3艘巡防艇立即趨前，採取「一對一」併航監控方式，嚴密拒止對方持續深入，同時以中、英文無線電廣播，明確告知其行為已嚴重破壞區域和平穩定，並影響海域航行安全，要求立即轉向離開。

在海巡同仁全力應對下，中國海警船編隊最終於16時12分航出金門限制水域，未再逗留。

海巡署對此強烈譴責指出，中國海警在海象極差的情況下，仍執意編隊侵擾，屬不專業且不理性的行為，罔顧自身及其他船舶航行安全，對海上通行造成高度風險。海巡署強調，守護禁止、限制水域、維護國家主權，是海巡單位不可動搖的責任與使命，無論天候或局勢如何變化，均將全天候保持高強度監控與應對能量，堅定執法，確保國家安全。

強烈冷氣團過境，金門海域風浪劇烈，中國海警今天下午編隊航入金門禁限制水域，海巡署...
強烈冷氣團過境，金門海域風浪劇烈，中國海警今天下午編隊航入金門禁限制水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區緊急調派巡防艇成功迫使中國海警船全數航出。圖／金門海巡隊提供

上一則

北市警局湧入卡片鮮花 「你們的專業不需用犧牲證明」

延伸閱讀

「罰到幾艘船湊錢也吃不消」李在明要求打擊中國漁船非法捕撈

「罰到幾艘船湊錢也吃不消」李在明要求打擊中國漁船非法捕撈
李在明：韓國海警應嚴打中國漁船非法捕撈 還要重罰

李在明：韓國海警應嚴打中國漁船非法捕撈 還要重罰
段考出題「精液豆漿」金門男師涉性平遭解聘

段考出題「精液豆漿」金門男師涉性平遭解聘
中國海警闖金門禁止水域 國台辦：都是中國一部分

中國海警闖金門禁止水域 國台辦：都是中國一部分

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13

超人氣

更多 >
劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列
哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解
「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製
福建艦超近視角 艦載機瞬間彈射、急停「飛更遠 打更狠」

福建艦超近視角 艦載機瞬間彈射、急停「飛更遠 打更狠」