中國海警冒險闖金門禁限水域 遭台灣海巡驅離

強烈冷氣團過境，金門海域風浪劇烈，中國海警仍無視航行安全，今天下午編隊航入金門禁限制水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區緊急調派巡防艇成功迫使中國海警船全數航出。圖／金門海巡隊提供

強烈冷氣團過境，金門海域風浪劇烈、航行條件惡劣之際，中國海警仍無視航行安全，今天下午編隊航入金門禁止、限制水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區緊急調派巡防艇應處，在惡劣海況下採取併航監控與無線電廣播警告，成功拒止並迫使中國海警船全數航出。

海巡署指出，第十二巡防區於今日14時30分許，偵獲中國海警船在大膽島西方禁止、限制水域外出現編隊動態，立即調派巡防艇前往預置部署，15時整，中國海警「14605」、「14606」、「14609」等3艘船，採「一路縱隊」模式，自大膽島南方水域航入我方禁止、限制水域。

面對突發侵擾情事，海巡署預置的3艘巡防艇立即趨前，採取「一對一」併航監控方式，嚴密拒止對方持續深入，同時以中、英文無線電廣播，明確告知其行為已嚴重破壞區域和平穩定，並影響海域航行安全，要求立即轉向離開。

在海巡同仁全力應對下，中國海警船編隊最終於16時12分航出金門限制水域，未再逗留。