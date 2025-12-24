我的頻道

加州華商逃關稅1.9億被捕 面臨2億罰款+20年監禁

「取悅」川普？ 陳立武救英特爾內情曝光

台灣人均GDP3.7萬美元「超車日韓」 民眾無感

台北新聞組／即時報導
台灣由於極端高薪族群拉高平均值，導致多數勞工對人均GDP衝高無感。(記者曾學仁／攝影)
據國際貨幣基金（IMF）預測，全球對先進半導體強勁需求帶動下，台灣今年的人均收入在亞洲19國中名列第四，不只超車南韓，也持續領先日本，達到了達3萬7830美元。只是，台灣由於極端高薪族群拉高平均值，導致多數勞工對人均GDP衝高無感。立委賴士葆指出，GDP再怎麼高，也是半導體等高科技撐出來，全台三分之二的勞工拿不到平均薪資。

本報系經濟日報引述美國新聞周刊（Newsweek）報導，IMF估計，有「矽島」之稱的台灣，2025年人均國內生產毛額（GDP）達3萬7830美元，在亞洲19國中名列第四，勝過第五名南韓的3萬5960美元、第六名日本的3萬4720美元。

這也是23年來台灣人均收入首次超車南韓。據新聞網站「亞洲哨兵」（Asia Sentinel），台灣人均GDP已在去年首次贏過日本，今年將延續此一趨勢。國發會主委葉俊顯將此歸功於台積電的巨大成功、以及人工智慧（AI）等晶片產業的旺盛需求。

據排行，亞洲19國中，排名第一到第三依序是新加坡（9萬4480美元）、澳門（7萬4920美元）、香港（5萬6840美元）。石油和天然氣資源豐富的汶萊，位居第七。第八到第十分別是馬來西亞、中國大陸和泰國。

今年9月，台灣與南韓官方估計數據已顯示，台灣2025年人均GDP有望超越南韓，台灣預料為3萬8066美元，高於南韓的3萬7430美元。這種變化凸顯台灣在AI熱潮下躍居全球科技和經濟重鎮，南韓則因缺乏結構改革，競爭優勢減退，成長動能減弱。

台北中國時報報導，根據主計總處最新統計，2024年全台受雇員工薪資的平均總薪資73.2萬元台幣，遠高於中位數54.6萬元，這是因為極端高薪族群拉高平均值，以致有68.75％低於平均薪資，多數勞工對人均GDP衝高無感。

全體受僱員工薪資由高至低分為10組，最頂端的高薪族群年薪約133.6萬元台幣，最低端的打工族年薪僅33萬元，中間薪資階層則成長溫吞，反映出台灣產業傾斜，高GDP與高薪集中在特定產業與高階職位。 

報導引述「經濟學人資訊社」亞洲首席經濟學家馬志昂（Nick Marro）去年向獨立媒體「亞洲哨兵」（Asia Sentinel）指出一項潛在盲點：如果以美元比較平均月薪，就會發現近年來台灣薪資已有所成長，但日韓的薪資水準依然遠高於台灣。他警告，台灣薪資低於東亞其他經濟體，削弱對國際人才的吸引力。 

