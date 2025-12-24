我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美史規模最大個人稅務詐欺 科技富豪遺產管委會須付7.5億

紐約法拉盛假日街頭熱鬧 奶茶店、火鍋店現排隊人龍

柯文哲法庭丟水瓶爆粗口 檢斥態度不佳 建請法院判28.5年

記者林孟潔、王聖藜／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前台北市長柯文哲。(本報系資料照)
前台北市長柯文哲。(本報系資料照)

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今全案言詞辯論終結。檢察官以柯文哲曾在法庭爆粗口、丟擲水瓶、放任支持者包圍地檢署、社群圖卡扭曲證人證詞等，認定柯無視法治、犯後態度不佳，建請法院判處28年6月徒刑。

檢察官針對柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇量刑表示意見時指出，柯文哲為獲得沈慶京、威京集團支持及資金，以市長權力護航京華城公司取得高達百億元不法容積，並收受賄款，且柯文哲身為民眾黨主席，明知政治獻金的公益性，仍將他人捐給民眾黨款項侵占入己，並以商業交易外觀掏空政治獻金，足見他不受公開監督、無視法治的心態。

檢察官說，犯後態度部分，請審酌柯文哲有起訴書所載犯後態度不佳情形，另補充柯文哲在偵審程序一再聲稱遭受「政治迫害」、「政治偵防」，審判期間多次在法庭上以不當言詞或髒話辱罵檢方，並向檢察官丟擲物品（意指柯文哲先前丟擲水瓶一事），又以自己名義在社群網站張貼文章或圖卡，扭曲審判過程及證人證詞、攻擊檢察官、法官及對自己不利的證人。

檢方也指，柯文哲容任支持者包圍地檢署、網路恐嚇檢察官、法官等，對司法施加壓力，此種不尊重司法的做法，已經不僅是針對檢察官，包括地院法官、高院法官，都受到高度壓迫，史無前例，建請合議庭判處起訴書中具體的求刑刑度，也就是28年6月徒刑。

另外，檢方建請合議庭依起訴書對沈慶京、應曉薇依法量刑。檢察官說，應曉薇收賄金額比柯文哲高，也比其他貪汙議員多非常多，公務員未曾提過其他議員的壓力，但最看不慣、懼怕應曉薇，訊息指應曉薇「又來了」，直指應曉薇就是京華城的「門神」。

檢察官說，應曉薇今開庭連「虎頭鍘」都搬出來講，顯不適當，且應曉薇在議會向市長蔣萬安批評都發局及證人，要求整頓都發局、政風處，也請法院一併納入考量，作為量刑審酌參考；另應曉薇律師辯論時簡報檔有放公務員的照片，請法院公播時做適當遮隱。

檢察官指出，沈慶京比較搞不懂程序，其餘狀況還好，僅有多次指摘證人林欽榮收賄，但林到庭作證時，卻未針對此事詰問，反而利用林不在場時控訴林索賄，請法院審酌。

檢方起訴指出，柯文哲有違市長就宣誓條例所揭示應恪守國家法令、不收受賄賂等誓詞，圖予財團百億不法利益，並收受千萬賄賂，侵占數千萬政治獻金，犯後還在辦公處所遭查獲撕碎便條紙，指示共犯出境及木可內帳有無檢查等文字，認為柯諉言矯飾、犯後態度不佳，具體依違背職務收賄罪、公益侵占政治獻金、背信等罪嫌，求刑共28年6月。

柯文哲 民眾黨 社群網站

上一則

疑台隨機攻擊案兇嫌哥哥親筆信致歉 透露張嫌遭霸凌過往

下一則

京華城案辯論終結3/26宣判 審判長：柯文哲必須到庭

延伸閱讀

賣競選物被查 柯文哲嗆也查扁蔡賴

賣競選物被查 柯文哲嗆也查扁蔡賴
賣競選物被查 柯文哲嗆：也去查扁蔡賴

賣競選物被查 柯文哲嗆：也去查扁蔡賴
柯文哲聲請解除限制住居 北院裁准

柯文哲聲請解除限制住居 北院裁准
柯文哲政治獻金案辯論 檢方：你的政治獻金不是你的錢

柯文哲政治獻金案辯論 檢方：你的政治獻金不是你的錢

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」

今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」
每天2顆奇異果 科學家：促進皮膚膠原蛋白生成

每天2顆奇異果 科學家：促進皮膚膠原蛋白生成