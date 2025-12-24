柯文哲法庭丟水瓶爆粗口 檢斥態度不佳 建請法院判28.5年

前台北市長柯文哲。(本報系資料照)

台北地方法院審理民眾黨 前主席柯文哲 涉京華城容積率弊案，今全案言詞辯論終結。檢察官以柯文哲曾在法庭爆粗口、丟擲水瓶、放任支持者包圍地檢署、社群圖卡扭曲證人證詞等，認定柯無視法治、犯後態度不佳，建請法院判處28年6月徒刑。

檢察官針對柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇量刑表示意見時指出，柯文哲為獲得沈慶京、威京集團支持及資金，以市長權力護航京華城公司取得高達百億元不法容積，並收受賄款，且柯文哲身為民眾黨主席，明知政治獻金的公益性，仍將他人捐給民眾黨款項侵占入己，並以商業交易外觀掏空政治獻金，足見他不受公開監督、無視法治的心態。

檢察官說，犯後態度部分，請審酌柯文哲有起訴書所載犯後態度不佳情形，另補充柯文哲在偵審程序一再聲稱遭受「政治迫害」、「政治偵防」，審判期間多次在法庭上以不當言詞或髒話辱罵檢方，並向檢察官丟擲物品（意指柯文哲先前丟擲水瓶一事），又以自己名義在社群網站 張貼文章或圖卡，扭曲審判過程及證人證詞、攻擊檢察官、法官及對自己不利的證人。

檢方也指，柯文哲容任支持者包圍地檢署、網路恐嚇檢察官、法官等，對司法施加壓力，此種不尊重司法的做法，已經不僅是針對檢察官，包括地院法官、高院法官，都受到高度壓迫，史無前例，建請合議庭判處起訴書中具體的求刑刑度，也就是28年6月徒刑。

另外，檢方建請合議庭依起訴書對沈慶京、應曉薇依法量刑。檢察官說，應曉薇收賄金額比柯文哲高，也比其他貪汙議員多非常多，公務員未曾提過其他議員的壓力，但最看不慣、懼怕應曉薇，訊息指應曉薇「又來了」，直指應曉薇就是京華城的「門神」。

檢察官說，應曉薇今開庭連「虎頭鍘」都搬出來講，顯不適當，且應曉薇在議會向市長蔣萬安批評都發局及證人，要求整頓都發局、政風處，也請法院一併納入考量，作為量刑審酌參考；另應曉薇律師辯論時簡報檔有放公務員的照片，請法院公播時做適當遮隱。

檢察官指出，沈慶京比較搞不懂程序，其餘狀況還好，僅有多次指摘證人林欽榮收賄，但林到庭作證時，卻未針對此事詰問，反而利用林不在場時控訴林索賄，請法院審酌。

檢方起訴指出，柯文哲有違市長就宣誓條例所揭示應恪守國家法令、不收受賄賂等誓詞，圖予財團百億不法利益，並收受千萬賄賂，侵占數千萬政治獻金，犯後還在辦公處所遭查獲撕碎便條紙，指示共犯出境及木可內帳有無檢查等文字，認為柯諉言矯飾、犯後態度不佳，具體依違背職務收賄罪、公益侵占政治獻金、背信等罪嫌，求刑共28年6月。