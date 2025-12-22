余家昶曾說遇到鄭捷會制止 友嘆：真的兌現

我的頻道

記者王思慧、周嘉茹／即時報導
余家昶阻擋張文卻遭殺害，北車M7出口層追悼區有許多民眾送花、飲品、食物等追悼。(記者洪子凱／攝影)
余家昶阻擋張文卻遭殺害，北車M7出口層追悼區有許多民眾送花、飲品、食物等追悼。(記者洪子凱／攝影)

台北市隨機襲擊事件造成4死，第一案發在台北車站M8出口，57歲余家昶見有人丟煙霧彈上前制止，反遭刺不幸身亡。北車案發處堆滿花束，許多民眾到場鞠躬致意。余的友人前往北車M7出口層追悼區獻花悼念，表示余家昶曾說過，若遇到鄭捷「一定會挺身而出」，沒想到如今真的兌現，「你的勇敢我們都記在心裡」。

本月19日嫌犯張文在捷運站區犯案，在群眾驚慌逃離，只有余家昶上前制止，相驗報告指出，他的胸口遭利器刺入，利刃貫穿左側肺葉並刺中左心房，傷勢過重當場身亡。

余家昶的林姓友人說，余是他的學長、師父，兩人已相識30多年，余的個性活潑搞笑，也富有正義感，更曾在11年前的鄭捷北捷殺人案後表明，「遇到一定會制止」，沒想到如今真的實現諾言，不過「要評估你自己的年紀」，已經不年輕了，雖然是這樣講，「可是還是很感謝你，你的勇敢我們都記在心裡面」。

一度外傳余家昶是保全人員，隨後親友出面澄清他是資深理財專家，退伍後在金融界任職，並在台北101商圈附近工作，每天從桃園通勤到台北，沒想到卻遇上兇嫌，不幸過世；余妻也曾提到，丈夫平時就是一位仗義執言、非常有正義感的人。

高齡逾八旬的余母原本不知噩耗，兩天後直到里長到家中慰問，才知與兒子天人永隔。余母哭訴，「心好痛，但我以兒子為榮」，余母表示，台北市長蔣萬安說兒子救了很多人，她感到很安慰，盼兒子能入祀忠烈祠。台北市、桃園市、內政部昨皆允諾，在尊重家屬意願下全力協助。

余家昶老家在桃園龍潭，余母昨表示，兒子很孝順，每天都會關心她，且常常視訊交談，兒子從小就「憨憨呆呆」很勇敢，過去桃園興建忠烈祠時，余父就在忠烈祠工作，當時年僅三、四歲的余家昶每天跟著爸爸去上班，大家都很疼他，人家打架他就跑第一，個性耿直，從小有助人的精神。

余母說，事情剛發生時，看新聞只知道「余先生」遇害，不確定是自己兒子，但心裡就有預感怪怪的，隔天陸續得知死者職業、姓氏等，開始擔憂就是兒子，「我心裡跳一下」，想打給媳婦確認，但兒子的手機還能撥通。「我心裡蹦蹦跳。」余母說，余家昶周末固定回老家，但他並未現身，也沒打電話告知，因一直等都等不到人，還和供奉的神明求問「兒子是不是有事？」直到前天里長來慰問，才知道兒子遭遇噩耗，後來才得知媳婦怕她傷心，一直不忍告訴實情。

台北101 內政部 蔣萬安

上一則

新北少年割頸案二審宣判 涉殺人郭姓少年判12年、教唆林女11年

張文隨機攻擊案 北市警持續追查犯罪金流

隨機攻擊案 張文籌畫近2年 無業卻能大買犯罪用品 警追金流

追緝遭質疑…沒配槍仍衝現場 所長：不是殉職才值得尊敬

北捷隨機殺人巧合「與惡」温昇豪感嘆：非常痛心

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入