陳其邁出席王金平餐會 懷念有「公道伯」的立法院

立法院前院長王金平舉辦50周年感恩餐會，高雄市長陳其邁（前二）出席感恩餐會，尊稱王金平是他的政治導師。記者徐白櫻／攝影

立法院前院長王金平 從政50周年，今辦感恩餐會，高雄藍綠要角雲集，藍營立委柯志恩以「教科書」形容王金平，並許願明年市長選舉可以贏得光榮，讓王金平在就職典禮坐C位。陳其邁 說，最近政治紛紛擾擾，在這個憲政爭議時刻，特別懷念立法院有公道伯主持議事的時期。

近日行政院與立法院為財劃法爭議不休，王金平在餐會前受訪，針對憲法法庭及賴清德總統批評「在野獨裁」等問題沒有正面回應，僅表示，今天是冬至，希望冬至過後突破目前困境，國人更安全、政局更安定和諧，兩岸更和平。

立委兼高雄黨部主委柯志恩提及，王金平是她第一次參選高雄市長時首位拜會的地方人士。柯說，以前立委是大選區，王金平曾向她說「當年妳爸爸當屏東縣長，我的宣傳車才能在屏東跑」，由此可見王院長幫助人還要找理由，提供很多協助，讓她感念在心。

柯志恩致詞時表示，雖然陳其邁市長也在場，但今天是王院長的場子，她必須代表國民黨 講一句話，希望明年的此時國民黨可以贏得光榮，就職典禮要讓王金平坐在C位，讓王院長的從政50年更加光彩。