我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國巨型使館倫敦建案待決 北京在英外交足跡引關注

關稅讓聖誕樹農扳回一城 業者：今年人造樹很難賣

四叉貓找出研究報告 北捷凶嫌張文大學近照曝光

記者蔡維斌／雲林即時報導
張文就讀餐飲科時的近照。記者蔡維斌／翻攝
張文就讀餐飲科時的近照。記者蔡維斌／翻攝

台北捷運攻擊殺人案，凶嫌張文證實是國立虎尾科技大學資訊工程學系畢業。網紅四叉貓（劉宇）晚間貼文，找出張嫌大學期間一項研究報告，並附有張在4年前報告文書中的大學人頭近照，貼文一出引起網友熱議，並對張高職讀餐飲，大學讀資工「完全不同領域，真猛」。

今天傳出北捷凶嫌張文是就讀雲林縣虎尾科技大學資訊工程系畢業，這項傳聞獲得證實，校方也對外說明，張文在校期間操性和課業成績表現均正常並無不良紀錄。

張文身分曝光，今晚四叉貓則在網路貼文，指出張文曾參與過大專生研究計畫，這項計畫記錄著張文參與的研究成果報告書，發現張文曾用自己的大頭近照，當作研究報告的範例圖片，該照片應是他4年前，即2021年之間的長相。

這項張文參與的研究報告，係於2020年7月1日至2021年2月28日期間，張文可能參加學校一項「人臉辨識輔助課堂點名」的相關研究計畫，這項計畫還曾獲科技部補助。

這項研究的簡介是有關學校的點名制度研究，內容大致是指老師為確定出席學生的正確率，避免有代刷卡出席現象發生，老師會以人工點名進行確認，但點名過程耗費時間，如藉由人臉辨識功能由機器取代，出缺席透過電腦系統自動判斷，可改善課堂點名效率問題。在這項研究文書當中的一張人頭照圖片，可能就是張文以攝像機擷取自己人頭照的圖像。

這張研究報告所附的人頭長相，和張文就讀高職時身穿餐飲服裝所拍的照片，長相幾分神似，看起來比高職的照片成熟許多，也略為消瘦。

貼文一出引起不少網友留言「餐飲科能考上虎尾資工很猛欸！」，更有人疑問「這個兩種完全不同領域的科系轉換很詭異……」、「現在跟讀餐飲科時期長相差很多，眼神不一樣了」....。

張文就讀大學參加一項人臉辨識的研究報告中，疑用自己的人頭照附在報告中。圖／擷自張...
張文就讀大學參加一項人臉辨識的研究報告中，疑用自己的人頭照附在報告中。圖／擷自張文的研究資料
張文大學期間曾參加一項研究報告。圖／擷自張文的研究資料
張文大學期間曾參加一項研究報告。圖／擷自張文的研究資料

上一則

台北捷運出口大喊「我有槍」 蘆洲男預防性羈押獲准

延伸閱讀

張文被起底畢業國中 校方籲：勿過度放大解讀在校行為

張文被起底畢業國中 校方籲：勿過度放大解讀在校行為
張文去年4月起採購戰術工具 扮生存遊戲玩家買煙霧彈金流待查

張文去年4月起採購戰術工具 扮生存遊戲玩家買煙霧彈金流待查
台北隨機殺人犯曾是好學生 事前搜尋鄭捷 父母：2年沒回家

台北隨機殺人犯曾是好學生 事前搜尋鄭捷 父母：2年沒回家
台北隨機殺人案…警揭兇嫌電腦內攻擊計畫 與犯案幾吻合

台北隨機殺人案…警揭兇嫌電腦內攻擊計畫 與犯案幾吻合

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26

超人氣

更多 >
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元
照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽
柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇