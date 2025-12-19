北警搜索嫌犯住處 尚未發現遺書 軍方澄清非現役軍人

我的頻道

記者李人岳／台北即時報導
捷運台北車站發生嫌犯丟擲汽油彈、煙霧彈及隨機砍人重大案件。警方表示，嫌犯在誠品南西店後方6樓墜樓，已經在晚間7時48分宣告不治，目前已前往住處搜索中，案發現場及住處尚未發現遺書。國防部則表示，嫌犯並非現役軍人。記者曾原信／攝影

捷運台北車站發生嫌犯丟擲汽油彈、煙霧彈及隨機砍人重大案件。行政院長卓榮泰兩度分別赴台北車站與中正一分局了解狀況，並接受訪問。北市警方表示，嫌犯在誠品南西店後方6樓墜樓，晚間7時48分宣告不治，警方前往嫌犯住處搜索中，案發現場及住處尚未發現遺書。國防部表示，嫌犯並非現役軍人。

卓榮泰表示，案發兩地有3位民眾OHCA、另有5人分別受刀傷，已要求衛福部全力救治；目前除了要求警方在全國各地重要地點維持高度警戒外，也要徹夜清查張姓嫌犯的動機、有無其他關聯。

卓揆表示，目前掌握嫌犯有幾項犯罪前科及通緝紀錄，身分要進一步確認。不過根據現場有焚燒過得汽油彈、身上有類似防彈衣、頭戴（防毒）面具，手持長刀對民眾無選擇性傷害，要徹夜查出動機。

國防部則澄清，嫌犯並非現役軍人。

市刑大大隊長盧俊宏表示，全案發生在傍晚5時30分左右在捷運台北車站發現有人丟震撼彈、煙霧彈，警方獲報後，勤務中心通報捷運沿線注意狀況。晚間6時40分左右在南京西路誠品百貨又發生民眾報案，中山分局員警趕往攔截圍捕，抵達後沒多久發現嫌犯跳樓，從南西店6樓後方墜樓，逕送往國泰醫院，在7時48分宣告不治。

盧俊宏說，南京西路發現6名民眾受傷，其中2人OHCA，其中一人在1樓，另一人在4樓。整個台北警方已經動員所有警力在所有公共運輸站體外加強巡邏。北市警局已成立反恐應變中心，目前刑大科偵隊、鷹眼小組配合各分局全力調查嫌犯的動線，並要釐清有無共犯。

另外據傳嫌犯曾在桃園居住，還在前往了解調查中；據了解，嫌犯目前無業，之前曾從事保全業。

另外，中正一分局發現嫌犯從今年1月起曾在中山區租屋居住，經北檢檢察官指揮偵辦，隊住處進行搜索，發現製造汽油彈的工具材料，警方正全力分析嫌犯的動態、交往關係，希望釐清犯案動機。

盧俊宏表示，目前搜索誠品南西店及嫌犯住處並未發現遺書，仍在搜索並分析他先前的網路發言紀錄。住處的物品、筆記本正由鑑識人員鑑識中。手機也還沒解碼。

目前調閱監視器影像，嫌犯從台北車站離開後，徒步抵達捷運中山站附近，沒有發現沿線有民眾受傷。至於台北車站及誠品南西店OHCA的民眾，都是因為刀傷。

國防部 卓榮泰 北車隨機攻擊

