台駐印度副代表謝柏輝猝逝 骨灰返台長眠

中央社新德里18日專電
台駐印度副代表謝柏輝（右2）12日在公務期間猝逝，在相關手續、儀式完成後，其家屬在18日深夜將其骨灰帶回台灣。圖為謝柏輝2024年在印度德里台灣商會首度舉辦的國慶盃高爾夫賽事中，與同組球友留下的合影。中央社
台駐印度副代表謝柏輝（右2）12日在公務期間猝逝，在相關手續、儀式完成後，其家屬在18日深夜將其骨灰帶回台灣。圖為謝柏輝2024年在印度德里台灣商會首度舉辦的國慶盃高爾夫賽事中，與同組球友留下的合影。中央社

台駐印度副代表謝柏輝12日在執行公務期間猝逝，在相關手續、儀式完成後，家屬預計在今天晚間將其骨灰帶回台灣。生前熱愛高爾夫的謝柏輝，在印度揮出他人生的最後一桿後，將回到他熱愛的家鄉台灣長眠。

台駐印度代表處主辦的2025新德里台灣電影節12日、13日在新德里進行，12日晚間播放台灣、印度合作電影「叫我驅魔男神」。謝柏輝於12日午間宴請「叫我驅魔男神」的相關人員，席間為兩國文化交流、合作的未來擘畫完整藍圖。

午宴即將結束之際，謝柏輝身體突有不適，經現場急救並送醫處置後，仍於當天下午不幸過世，消息傳開後，印度各界倍感惋惜。

台駐印度代表處於15日至19日設置弔唁處，供各界致意，並在今天傍晚為謝柏輝舉辦追思會。

日本駐印度公使有吉孝史接受中央社記者訪問時表示，除了公事上的往來，他和謝柏輝也有深厚的私交，「當我知道他過世的消息時，真的非常震驚。」

有吉孝史說：「我們是非常要好的球友，一起參加許多亞洲各單位舉辦的球敘，他是非常幽默的人，在打高爾夫時，總是會講些笑話給我們聽。」

有吉孝史表示，跟他一起打球，真的是很美好、很難忘的經驗，他其實打得很好，但每次他都謙稱「只是幸運罷了」，他就是這樣樂觀、謙遜的人。

謝柏輝在印度的好友之一埃爾（Rakesh Goel）跟中央社記者分享一段影片，並告訴中央社記者一個他跟謝柏輝間的小故事。

埃爾表示，今年初他在招待長輩時，觸摸長輩的腳表示敬意，並向當時也獲邀參加的謝柏輝介紹這項印度文化，4月謝柏輝返台時也如法炮製，用印度式問候，向父母獻上敬意，並請家人拍攝影片傳給他，看得出來他是十分孝順的人，也讓人很感動。

52歲的謝柏輝猝逝，他的父母在心痛之餘，仍親筆寫下一封信傾訴對他的不捨，字裡行間看得出他們對謝柏輝的驕傲，兩人稱謝柏輝一生為台灣外交打拚，鞠躬盡瘁，死而後已，精神將永為謝家典範。

他們也在信中感謝外交部的幫忙，並溫柔地交代謝柏輝，「家裡的事不要掛心，安心往西方極樂世界去。」

謝柏輝的遺體在印度相關單位相驗後火化，骨灰今天將由其家屬帶回台灣。

