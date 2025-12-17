台政院明擬拍板4項國安修法 軍人躺平降敵可重判10年

台行政院會明天將討論、通過4項國安修法，其中「陸海空軍刑法」修正草案，針對「不盡其應盡之責而降敵者」，最重可判10年。示意圖，非文中當事人。(美聯社)

為因應境外敵對勢力滲透，台行政院會明天將討論、通過4項國安修法，其中「陸海空軍刑法」修正草案，針對「不盡其應盡之責而降敵者」，最重可判10年，即使是陰謀及預備犯，可處5年以下有期徒刑；現役軍人若以言語、舉動、文字等方式對敵人效忠，可重判7年。

台總統賴清德 今年上半年主持國安高層會議，會後提及台灣當前所面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，籲請國人團結抵抗分化。經過交通部、經濟部及數位發展部等部會的準備，行政院在今年9月18日先行提出「海纜七法」，立法院已於12月16日三讀通過。

近期台國防部 、退輔會及法務部等相關部會也完成盤整，行政院將於明日提出「國家安全法」部分條文修正草案、「陸海空軍刑法」第24條修正草案、「陸海空軍軍官士官服役條例」第24條、第25條、第41條修正草案、「國軍退除役官兵輔導條例」第32條修正草案等4項修法草案。

其中，「陸海空軍刑法」修法包括提高「不盡其應盡之責而降敵者」的法定刑，由現行1年以上7年以下有期徒刑，修正為3年以上10年以下有期徒刑，另增訂陰謀犯及預備犯的處罰，處6月以上5年以下有期徒刑。

草案也新增「對敵人為效忠表示」的處罰，包括以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法或其他分式對敵人效忠，可處1年以上7年以下有期徒刑。

政院人士指出，有關國安17項因應策略的相關法令、行政措施與計畫，行政院都在持續盤整當中，未來會依照盤整進度陸續向社會各界報告及說明，以杜絕境外敵對勢力無孔不入的滲透。