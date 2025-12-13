台高中生遭醉漢持刀追殺 躲進小學保健室護理師反應機警

我的頻道

記者劉星君／屏東即時報導
警方現場將醉漢曾姓男子制伏帶回偵辦。(圖／讀者提供)
警方現場將醉漢曾姓男子制伏帶回偵辦。(圖／讀者提供)

屏東縣兩名高中生今天中午在仁愛國小旁長椅等朋友，突遭一名醉漢騎單車靠近，疑似「對到眼」，男醉漢竟掏出美工刀，口出穢言尾隨在後，兩人奔跑到仁愛國小，護理師機警將周邊學童趕緊叫進保健室並鎖門，隨即報警。警方獲報到場制伏醉漢曾男，依殺人未遂、恐嚇罪將曾男移送檢方偵辦並建請檢方聲押。

影片來源：聯合新聞網

男高中生的家長今在臉書發文，今天中午接到兒子來電「有空來派出所嗎？」，兒子說，「我剛被追殺！」。這名家長發文說，當時兒子跟女同學坐在仁愛國小人行道長椅，等待與朋友會合去看下午電影，未料一名男子騎單車靠近，兒子和女同學發現異狀，對方把手放進外套，兩人起身離開，仍注意這名男子行為。

發文提到，男子掏出利刄，反手持握，刀刄向下，口出穢言，兒子和同學立即奔跑逃向仁愛國小大門，今天是仁愛國小校慶。兒子在校園內被歹徒追殺兩圈，此時用手機報警，這名莽漢似乎只針對兒子，隨行女同學逃向二樓。

最後，兒子躲進保健室求救，「這時護士阿姨就像天使女神般，把看到的小朋友共6人全拉進保健室，8人把保健室反鎖，並和兒子用身軀頂住門。」

校方表示，57歲鍾姓護理師機警，冷靜處理，把在周邊學童叫進保健室，上鎖後，並第一時間通報校長、並打電話報警。

屏東警分局表示，今中午近1時許接獲報案，男子持刀闖校園，派遣線上快速打擊部隊赴現場，迅速將持刀男控制，現場未發生衝突，亦無人受傷。

警方調查，45歲曾姓男子當時與這名高中生「對到眼」，男子竟拿美工刀，在仁愛路校園周邊滋擾，進入校園範圍，適逢校慶，造成現場學童與民眾驚嚇。警方即時到場，查扣美工刀，曾男酒後失序。

警詢後將曾男依殺人未遂、恐嚇等罪嫌，移請屏東地檢署偵辦，啟動校園安全維護，另建請檢察官聲請羈押，以防再犯。

屏東分局表示，持續強化校園周邊巡邏及大型活動安全部署，啟動校園安全通報，與校方保持即時聯繫，確保師生及社區安全。同時呼籲民眾，若發現可疑人、事，務必立即撥打110報案，共同防制暴力事件發生。

仁愛國小表示，案發中午師生在教室用餐，鍾姓護理師發現異狀將周邊孩童叫進保健室，並將門反鎖，報警通報。校方函請警方加強上放學時間巡邏。下午運動會照常舉行，下午4時30分放學。

屏東市仁愛國小是縣內人數最大的小學，有1300多名學童。校園周邊就是屏東公園，近期舉辦屏東聖誕節活動，假日人潮多。

