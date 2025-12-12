我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

調整這不花錢的就寢習慣 有助降低血壓

海基會證實曾協助行政院發函小紅書 未收到回應

中央社台北12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
海峽交流基金會（海基會）秘書長羅文嘉。中央社
海峽交流基金會（海基會）秘書長羅文嘉。中央社

小紅書因涉詐案件多，且發函已讀不回，遭台灣內政部封禁1年。海基會秘書長羅文嘉今日證實，有協助行政院透過航空雙掛號將相關行政文書送達小紅書母公司，但小紅書方面沒有任何回應。

內政部4日宣布，中國社群平台小紅書資安檢測不合格，且近2年涉詐案1706件，經發函已讀不回，因此依詐欺犯罪危害防制條例第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，發布網際網路停止解析或限制接取的命令，暫定1年。

羅文嘉於12日下午召開的海峽交流基金會（海基會）背景說明會表示，海基會按照兩岸相關協議，接受各單位、行政部門機關、法院的行政文書或司法文書送達。10月收到行政院希望海基會協助文書送達，海基會也有送達，後續由行政院辦理，但據海基會所知，小紅書母公司沒有任何回應。

至於送達方式，羅文嘉表示是「航空雙掛號」。

對於媒體詢問，文書內容是否有明確提到某時期內若無改善會限制接取、停止解析或其他作為？羅文嘉表示，相關行政文書有明確請該公司就檢舉的案件作說明、函覆。

至於有沒有提到時間點，羅文嘉表示，因為牽涉到行政文書內容，因此沒有做說明。他強調，海基會只是負責轉達的單位，但內文有明確請該公司做意見回覆。

至於海基會是否曾與其他中國公司如字節跳動等進行過聯繫，羅文嘉並未具體回覆媒體詢問，他強調，海基會任務是文書送達，並不包括每個案子處理，這是相關部會的工作。

羅文嘉還分享有關小紅書涉台刑事詐騙案的相關數據，在2024年共有950件，今年1至9月有703件，包含假網拍、假交友、假投資、假的色情應召、假的分期付款等。

除了詐騙案，小紅書還涉及違反著作權、妨害名譽案、違反洗錢防制法、妨害自由、妨害性隱私及不實性影像、背信、偽造文書等案件，2024年共23件，2025前9月為20件。

小紅書 詐騙 內政部

上一則

台灣2026經濟展望 彭博：AI成長動能放緩 央行Q2啟動降息

延伸閱讀

台公務員赴陸探親 限縮三親等內 陸委會稱難接受「去看表妹」

台公務員赴陸探親 限縮三親等內 陸委會稱難接受「去看表妹」
美國禁不了TikTok 台灣逼民眾翻牆

美國禁不了TikTok 台灣逼民眾翻牆
台公務員赴陸探親 限縮三親等內

台公務員赴陸探親 限縮三親等內
禁小紅書惹議 內政部長：依法行政 學者：亂用法條

禁小紅書惹議 內政部長：依法行政 學者：亂用法條

熱門新聞

最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54

超人氣

更多 >
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...
手洗還是洗碗機比較乾淨？ 專家曝「水溫」是關鍵

手洗還是洗碗機比較乾淨？ 專家曝「水溫」是關鍵
三星座最恨當社畜 他最好一輩子別上班「逍遙玩樂」

三星座最恨當社畜 他最好一輩子別上班「逍遙玩樂」