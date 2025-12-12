海基會證實曾協助行政院發函小紅書 未收到回應

海峽交流基金會（海基會）秘書長羅文嘉。中央社

小紅書 因涉詐案件多，且發函已讀不回，遭台灣內政部 封禁1年。海基會秘書長羅文嘉今日證實，有協助行政院透過航空雙掛號將相關行政文書送達小紅書母公司，但小紅書方面沒有任何回應。

內政部4日宣布，中國社群平台小紅書資安檢測不合格，且近2年涉詐案1706件，經發函已讀不回，因此依詐欺犯罪危害防制條例第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，發布網際網路停止解析或限制接取的命令，暫定1年。

羅文嘉於12日下午召開的海峽交流基金會（海基會）背景說明會表示，海基會按照兩岸相關協議，接受各單位、行政部門機關、法院的行政文書或司法文書送達。10月收到行政院希望海基會協助文書送達，海基會也有送達，後續由行政院辦理，但據海基會所知，小紅書母公司沒有任何回應。

至於送達方式，羅文嘉表示是「航空雙掛號」。

對於媒體詢問，文書內容是否有明確提到某時期內若無改善會限制接取、停止解析或其他作為？羅文嘉表示，相關行政文書有明確請該公司就檢舉的案件作說明、函覆。

至於有沒有提到時間點，羅文嘉表示，因為牽涉到行政文書內容，因此沒有做說明。他強調，海基會只是負責轉達的單位，但內文有明確請該公司做意見回覆。

至於海基會是否曾與其他中國公司如字節跳動等進行過聯繫，羅文嘉並未具體回覆媒體詢問，他強調，海基會任務是文書送達，並不包括每個案子處理，這是相關部會的工作。

羅文嘉還分享有關小紅書涉台刑事詐騙 案的相關數據，在2024年共有950件，今年1至9月有703件，包含假網拍、假交友、假投資、假的色情應召、假的分期付款等。

除了詐騙案，小紅書還涉及違反著作權、妨害名譽案、違反洗錢防制法、妨害自由、妨害性隱私及不實性影像、背信、偽造文書等案件，2024年共23件，2025前9月為20件。