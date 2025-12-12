台灣2026經濟展望 彭博：AI成長動能放緩 央行Q2啟動降息

我的頻道

編譯易起宇／綜合外電
彭博經濟學家預估，在AI帶動的成長動能放緩下，台灣明年經濟成長率將減緩至2.9%，央行可能會在第2季啟動降息。 路透
彭博經濟研究12日發布台灣2026年經濟展望，認為台灣今年在人工智慧（AI）熱潮下帶動的強勁成長，將在明年降溫，因為美國關稅、基期效應和家庭消費疲軟的影響將浮現。全球晶片周期仍是關鍵因素，華府推動台積電在美擴產，又計劃加增晶片關稅，將增添台灣風險；台灣明年國內生產毛額（GDP）成長率預期從今年6.8%放緩至2.9%。

彭博經濟學家表示，台灣今年前三季GDP年增7.2%，比去年的5.3%明顯加速，但經濟發展呈現不均，對消費者的外溢效應有限，展現出高科技業蓬勃發展、但其他產業薪資成長低迷的K型復甦態勢。

雖然AI投資熱潮預料將會延續到明年，繼續支撐台灣的經濟成長，但基期效應將使成長放緩，且科技和AI相關出口的激增仍然帶動不了台灣薪資普遍成長，其他產業在面對美國關稅帶來的壓力下，薪資成長可能持續低迷，這將導致K型復甦態勢擴大，抑制消費者信心和支出。

台美貿易談判進度持續拖延，導致台灣面臨比日韓等鄰國更高的對等關稅。若關稅未來繼續維持在當前水準，台灣對美出口2030年料將下滑3.4%，危及0.9%的GDP；但若計劃對半導體和藥品的15%關稅生效，2030年對美出口恐將暴跌34%，高達3.3%的GDP將面臨風險。

由於通膨率仍低於2%警戒線，加上經濟強勁成長，台灣央行目前不存在降息的急迫性。但隨著經濟動能減弱，彭博預測，央行將會在明年第2季啟動降息，調降政策利率半碼至1.875%。

關稅 AI 央行

