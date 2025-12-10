我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華人奶爸半夜帶娃 後院發展天文攝影事業

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

台5.9億炸彈軍購 竟由室內裝修公司得標

記者李成蔭、屈彥辰、林銘翰、李人岳／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨立委王鴻薇。（本報資料照片）
國民黨立委王鴻薇。（本報資料照片）

國民黨立委王鴻薇昨(10)質疑，國防部旋風炸藥採購案，竟由一家裝修公司得標，決標金額5.9億元（台幣，下同，約1900萬美元），王鴻薇批評「這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？」賴清德總統說要趕快審過1.25兆元特別預算，但這錢到底怎麼花的？流進誰的口袋？

國防部昨晚表示，該案採購火藥原物料為台灣廠商無產能項目，故招標文件訂定投標廠商資格須具備「國際貿易業」之營業項目，採公開招標。凡合格登記設立、符合資格廠商，均可參與投標。

王鴻薇表示，有網友爆料，國防部標案編號（JE15005L097）「RDX海掃更」公開招標採購決標公告，預算金額高達8億多，決標金額5.9億元，得標竟是一家登記室內裝修的公司。該標案品項是武器彈藥及其零件，其英文RDX來自Royal Demolition eXplosive（皇家拆遷炸藥）的縮寫，又稱旋風炸藥，決標金額5.9億元的國防採購標案，居然是由一家「福麥國際室內裝修公司」得標。該裝修公司的業務是提供全方位的房屋設計、施工、修繕，跟上述標案有何關係？根據公開招標文件公示，該公司於2005年登記設立，廠商地址是「台南中西區和真街79號」，如果從街景圖去搜尋，會出現一家三星級旅館「天麗行館」。疫情期間，衛福部採購快篩試劑，居然是跟一間小吃店（高登）採購，這次採購炸藥事件，「好有快篩小吃店的既視感」。

王鴻薇抨擊，國防預算已經占到總預算的三分之一，再加上1.25兆元特別預算壓境，賴總統頻頻喊話立法院趕快審、趕快過，到底這麼龐大的國防預算怎麼花的？流進誰的口袋？還是要搞清楚弄明白。

至於國造潛艦海鯤艦11月底交艦確定跳票，海軍開始對台船按日計罰每天19萬元。海軍司令部參謀長邱俊榮中將昨天證實，海鯤艦的測試進度落後兩個月以上，經安全評估後才會安排潛航測試。

國民黨立委王鴻薇指出，有網友爆料國防部一名為「RDX海掃更」的旋風炸藥竟然由一家...
國民黨立委王鴻薇指出，有網友爆料國防部一名為「RDX海掃更」的旋風炸藥竟然由一家裝修公司得標，決標金額高達5.9億元台幣。（取材自王鴻薇臉書）

國防部 賴清德 疫情

上一則

英文師問卷竟問性經驗、是否喜歡裸睡 銘傳大學：送性平會調查

下一則

國籍稱呼 賴清德：盼南韓尊重台灣人民意志

延伸閱讀

卓榮泰促速審總預算、軍購「其餘都可談」 在野批無恥

卓榮泰促速審總預算、軍購「其餘都可談」 在野批無恥
卓榮泰促速審總預算、軍購「其餘都可談」 在野批無恥

卓榮泰促速審總預算、軍購「其餘都可談」 在野批無恥
執行交管2警輕重傷…蕭美琴宜蘭行挨批假視察、真輔選

執行交管2警輕重傷…蕭美琴宜蘭行挨批假視察、真輔選
執行交管2警輕重傷…蕭美琴宜蘭行挨批假視察、真輔選

執行交管2警輕重傷…蕭美琴宜蘭行挨批假視察、真輔選

熱門新聞

最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54

超人氣

更多 >
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品