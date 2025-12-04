我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5年懸案突破…1月6日前夕國會大廈炸彈嫌犯被捕

小紅書平台涉詐欺案過多無改進回應 台灣將封鎖一年

小紅書平台涉詐欺案過多無改進回應 台灣將封鎖一年

記者廖炳棋／台北即時報導
台刑事局今天舉行記者會，指出小紅書涉詐過多，沒有改善作為及善意回應，台灣網路將封鎖一年。記者廖炳棋／翻攝
台刑事局今天舉行記者會，指出小紅書涉詐過多，沒有改善作為及善意回應，台灣網路將封鎖一年。記者廖炳棋／翻攝

台刑事局今天指出，「小紅書」APP在台用戶超過300萬人，經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格，同時涉詐案件過多。小紅書將被封鎖一年，預計這幾天台灣用戶，就連不上小紅書網站及APP，後續將視小紅書是否善意回應、主動配合台灣相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

刑事局指出，小紅書APP自去年至今，已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元。內政部依法，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間一年，也就是台灣封鎖小紅書的網路連線路徑，未來除非使用如VPN連上其他國家繞過台灣網路，否則在台無法使用小紅書。

刑事局表示，這個做法是根據「詐欺犯罪危害防制條例」第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定。

刑事局說，小紅書APP自去年至今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。

近期小紅書在台使用量，一年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因無法管轄，被害人求償無門。

台內政部說明，為保障台灣用戶個資安全，今年10月14日透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，但至今業者沒有任何回應。

由於中國曾對「小紅書」APP進行開罰，美國德州則直接禁用，且小紅書迴避中華民國法律管轄，對台灣用戶及在該平台開店的商家來說，無異陷入嚴重的網路購物詐騙風險。

內政部指出，自今年1至11月各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析計有45094組，這次對小紅書停止解析、限制接取並非首例。

內政部強調，凡在台灣境內提供服務的網路社交平台或APP，均須接受本地法律管轄，如包括 Meta（Facebook）、Google、Line、TikTok等主要國際平台，都已依台灣規範設置法律代表人並恪遵法律義務，展現與政府共同打擊詐欺的不變立場；故其餘在台營運的平台也有責任主動配合，不能自外於台灣法制之外。

內政部呼籲，包括Google等國際平台，應善盡企業社會責任，全面停止刊登小紅書廣告；同時提醒國人切勿下載該軟體，如已下載請停止使用，改使用其他符合資訊安全標準合法平台。未來，政府將持續要求國內外網路平台及APP業者強化法遵措施，具體改善服務品質，以共同保障國人權益與使用安全。

談刑事局今天舉行記者會，指出小紅書涉詐過多，沒有改善作為及善意回應，台灣網路將封...
談刑事局今天舉行記者會，指出小紅書涉詐過多，沒有改善作為及善意回應，台灣網路將封鎖一年。記者廖炳棋／翻攝

小紅書 內政部 詐騙

上一則

水官生帶財 4生肖把握「大雪前」謝平安 來年運勢爆棚

延伸閱讀

淫穢、衝擊人倫底線 幼女款情趣娃娃 竟明示「可插入」

淫穢、衝擊人倫底線 幼女款情趣娃娃 竟明示「可插入」
東莞、惠州灰產鏈太淫穢 情趣娃娃幼女款「衝擊人倫底線」

東莞、惠州灰產鏈太淫穢 情趣娃娃幼女款「衝擊人倫底線」
演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空
不能唱衰？上海整治網上「歪曲解讀」房產政策等不良資訊

不能唱衰？上海整治網上「歪曲解讀」房產政策等不良資訊

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
本週適逢好市多黑色購物週，賣場人潮洶湧。(記者黃筱晴／攝影)

趁黑五亂入 台網黃躲好市多貨架裸露拍照「把自己賣掉」

2025-11-26 18:59

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯