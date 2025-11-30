我的頻道

國民黨侯漢廷主張男女當2年兵 諷不敢做就是中共同路人

記者洪子凱／台北即時報導
侯漢廷指出，要備戰、增加實力的邏輯，誰反對誰才是弱化國防、誰才是中共同路人。(記者余承翰／攝影)
侯漢廷指出，要備戰、增加實力的邏輯，誰反對誰才是弱化國防、誰才是中共同路人。(記者余承翰／攝影)

台總統賴清德先前喊出中國要在2027年武統台灣引發熱議，北市議員侯漢廷也在臉書提出7項國防政策，更提出應該要全民皆兵，不論男女都要服2年兵役，預防可能發生戰爭等，「誰不做誰就是中共同路人」，但他諷刺民進黨一定不會埋單，「因為發現認真做就沒票了」。

侯漢廷首先主張，應立即啟動全台每年兩次、停班停課的大型逃生避難演習，讓民眾清楚了解如何前往避難室、該執行何種任務，以及由誰負責組織和指揮領導。

侯漢廷呼籲，賴清德總統也應即刻下令2026年起，兵役延長至2年，教召改為每人一年一召，服役年齡與時間皆延長、且所有性別皆須服役、全民皆兵，役男女明年起禁止出境，慎防逃兵。

侯漢廷也搬出「民防法」指出，百人以上公司大樓學校，須組防護團，協助執行軍事勤務，現在必須依法行政，強迫要求一年至少需模擬一次，教導如何執行軍事勤務，而軍事預算要增加，必須提高所得稅，全民增加稅收支應國防支出，刪減淘汰不必要社會福利，充實國防，先從刪減政務人員薪水開始。

他更諷刺，強烈反對國民黨嚴審預算，「怎麼可以質疑美國？何必被民進黨扣中共同路人帽子？」他強調做好這幾點，才是認真備戰，上面什麼都不做，就發一本小橘書，「才是弱化國防好嗎？」要備戰、增加實力的邏輯，誰反對誰才是弱化國防、誰才是中共同路人。

黑白集／小橘書即葵花寶典？ 賴政府自曝天價國防破綻

賴總統願赴立院報告 藍白堅持須一問一答 綠批違憲

「核電檢查N年後才會重啟」藍委批：賴政府反核、擁核票都要

鄭麗文喊決戰中台灣 地方估輔選下屆台中市長基調已定

星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

彭博資訊24日以「台灣已走到臨界點」為題，刊登美國約翰霍普金斯高等國際研究學院全球事務教授白蘭斯的專欄指出，未來幾個月恐成左右台灣長期命運的關鍵。(路透)

「扼住中國巨龍的鎖」學者：台灣逼近臨界點 未來數月是台美關鍵

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

