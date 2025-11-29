我的頻道

CNN：AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感

西班牙爆非洲豬瘟 1/3豬肉出口證書遭凍結

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

編譯陳律安／綜合外電
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

受人工智慧（AI）熱潮提振，台灣近兩季國內生產毛額（GDP）成長率都在8%左右，對已開發經濟體而言，是罕見的亮眼表現，外界更預期，台灣全年成長率有望逼近7.4%，甚至超越中國，但多數民眾並沒有共享成果。

CNN駐香港記者劉忠恩撰文指出，在高科技產業（以台積電為典型代表）驅動下，台灣經濟蓬勃發展，但許多台灣民眾未能雨露均霑，所得差距持續擴大，薪資停滯不前。

經濟學家指出，關鍵原因在於，經濟果實提振效果高度集中。凱投宏觀指出，台灣的電子製造業貢獻逾15%產值，卻只聘僱6.5%的勞動人口。

這種失衡部分反映在台灣疲弱的消費支出。台灣經濟發展研究中心的指數顯示，今年來消費信心持續低迷，川普的貿易戰也削弱信心，尤其是台美貿易協議尚未拍板。

台灣今年人均GDP可望超越3.8萬美元，超越日韓，但根據CNN計算，台灣的平均薪資落後日韓至少三成。此外，目前各界擔心AI熱潮可能降溫，對這波由出口帶動的榮景能否持續，開始產生疑慮。

中華經濟研究院副院長王健全說，台灣出口增速「明年肯定會放緩」，他預期近幾季約30%的增幅將放慢到個位數，因為今年基期偏高，使明年出口更難擴增。王健全也說，還有川普風險要考量。台灣對美國貿易順差在今年創下歷史新高，可能被川普盯上。

台灣外銷高度集中在高科技產業，也引發過度依賴單一產業，甚至單一企業的擔憂。如今台灣外銷額近75%源自晶片與電子業，高於五年前的約50%，但金屬、工具機、塑膠等傳統產業則成長停滯，甚至萎縮。

一些台灣民眾說，經濟的好消息未反映在日常生活。台灣一名陳姓護理師說，醫護人員薪資感覺一直停滯不前，「這就是為什麼你聽到醫生抱怨薪資偏低，或是許多護理師離開台灣或退出這行。」

她說：「台灣人很常自吹自擂，說『我們有台積電』，或吹噓台股有多旺。但對許多台灣居民來說，月薪幾乎沒有增加。」

居住在台灣的新加坡勞權人士鄞義林，撰寫過許多探討台灣薪資停滯的文章，他認為，問題在於雇主長期壓低薪資，以提高出口競爭力。他說，儘管台灣經濟近幾年飛速發展，科技業獲利也跳增，但其他產業勞工卻被排除在外，擴大了所得差距。

凱投宏觀的數據顯示，電子業的薪水五年前就比平均值高了35%，如今則高出逾70%。

雖然台灣國內物價較低，使經購買力調整的人均GDP進一步上升，但房價仍是一大負擔。Global Property Guide指出，過去20年來，台北的房價所得比增至原有的近三倍，如今超越了倫敦、紐約、甚至香港。

