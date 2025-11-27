台檢調偵辦國安法等案件 羅唯仁早已出境赴美

台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁。圖／報系資料照

檢調偵辦台積電 前資深副總經理羅唯仁涉國安法等案件，昨天前往他的住居所搜索，已扣得電腦、隨身碟等。據了解，羅唯仁今年10月已出境前往美國，不排除後續傳喚羅唯仁到案。

外傳台積電前資深副總經理羅唯仁退休 前疑似帶走2奈米等先進製程等資料回鍋英特爾。台灣高檢署智財分署18日剪報分國家安全法等「他字案」偵辦。檢察官昨天指揮調查局新竹市站搜索羅唯仁位於台北市、新竹縣的住居所，扣得電腦、隨身碟等相關證物。

法界人士指出，檢調將加緊分析扣案證物，釐清羅唯仁涉案情節，並傳喚羅唯仁到案說明，依據相關規定，若無正當理由未到案，就有可能後續遭拘提，拘提無著，即會發布通緝。

根據台灣高檢署新聞稿，檢察官也在昨天依刑事訴訟 法第133條第2項規定向智慧財產及商業法院聲請扣押羅唯仁的股票、不動產，並經法院核准。

此外，民事違約等求償案件部分，聲請人台灣積體電路製造股份有限公司對相對人羅唯仁提起聲請定暫時狀態之處分案件，智慧財產及商業法院已受理，法官閱卷審理中。

至於定暫聲請意旨，法院表示因台積電已在聲請狀中表明本件聲請涉及諸多營業秘密事項，請求法院審慎處理，法院在案情釐清並徵得台積電同意之前，不便揭露相關聲請內容。