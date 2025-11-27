中配徐春鶯涉犯反滲透法、詐欺罪 法院裁准羈押

我的頻道

中央社新北27日電
台灣新住民發展協會理事長徐春鶯涉犯反滲透法，收取對岸資金介入總統及縣市長選舉，另有個人商業行為涉及詐欺等罪，遭到新北地方法院裁定羈押禁見。圖／聯合報系資料照片
具中國籍配偶身分的徐春鶯因涉詐欺等遭新北檢方訊後，聲請羈押禁見。新北地院認定徐春鶯涉嫌詐欺、違反銀行法及反滲透法等，犯罪嫌疑重大，並有逃亡之虞，裁准羈押禁見。

新北地方法院傍晚發布簡訊文字表示，對於徐春鶯所涉銀行法案件，經新北地院訊問並參酌檢察官所提出之相關事證，認為被告涉嫌違反銀行法第125條、刑法詐欺等罪、反滲透法第4條等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有逃亡、湮滅證據、勾串證人之虞，有羈押之必要，應予羈押，且禁止接見通信。

新北地檢署檢察官黃佳彥、林佳慧26日指揮調查局臺中市調查處、持新北地院搜索票，搜索徐春鶯居住所等11處，並帶回徐春鶯等7名被告及12名相關證人釐清案情。

新北檢表示，經檢察官訊問後，認為被告徐春鶯涉犯銀行法第125條第1項、刑法第216條、第215條行使業務上登載不實文書、刑法第339條第1項詐欺取財、反滲透法第4條第1項受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持。

檢方認為，徐春鶯也涉犯反滲透法第9條滲透來源指示、委託，為直轄市市長候選人站台、造勢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，依法向法院聲請羈押禁見。

檢方說，另有6名被告也涉犯反滲透法第4條第1項受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持、刑法第216條、第215條行使業務上登載不實文書、刑法第339條第1項詐欺取財等罪，由檢察官分別諭知交保新臺幣15萬元（約4800美元）等不等金額，並限制出境出海。

依據台北市府新住民事務諮詢委員會網站，徐春鶯於2023年曾任第8屆北市新住民事務諮詢委員會府外委員，當時徐春鶯身分為台灣新住民發展協會名譽理事長。

台灣民眾黨2023年曾擬提徐春鶯進入不分區立委名單，徐春鶯於2023年11月出席民眾黨總統參選人柯文哲的政策記者會時說，婉謝民眾黨提名不分區立委的邀請。

