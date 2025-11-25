我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股續漲 市場重新加碼對Fed下月降息的押注 AI股出現兩樣情

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

賴清德投書華郵：感謝川普、承諾大幅增國防預算

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國華盛頓郵報25日刊登賴清德總統的投書，賴清德在文中表達對美國總統川普的感謝，稱國際社會因川普政府追求「以實力謀和平」而變得更加安全，並表示，台灣面對來自北京的壓力，他將大幅增加台灣的國防預算，也會加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統。圖／翻攝華盛頓郵報網站
美國華盛頓郵報25日刊登賴清德總統的投書，賴清德在文中表達對美國總統川普的感謝，稱國際社會因川普政府追求「以實力謀和平」而變得更加安全，並表示，台灣面對來自北京的壓力，他將大幅增加台灣的國防預算，也會加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統。圖／翻攝華盛頓郵報網站

美國華盛頓郵報25日刊登賴清德總統的投書，賴清德在文中表達對美國總統川普的感謝，稱國際社會因川普政府追求「以實力謀和平」而變得更加安全，並表示，台灣面對來自北京的壓力，他將大幅增加台灣的國防預算，也會加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統。

賴清德強調說，他想傳達的訊息非常清楚，台灣對於和平與穩定的貢獻堅定不移，指不會有任何國家比台灣更有決心來保衛台灣的未來。

賴清德在投書中表示，台美多年來透過台灣關係法和美國對台6項保證來維持台海的和平與穩定，指台美共同了解到保障印太的自由和繁榮需要清晰度和力量。

賴清德指出，面對來自中華人民共和國前所未見的軍事擴張，再加上共軍在台海、東海、南海，和橫跨整個印太上加強的挑釁行為，突顯出區域和平的脆弱；北京用武力改變現況的意圖愈來愈明顯。

賴清德表示，台灣很感謝（grateful）美國總統川普闡明美國領導地位對世界的重要性；國際社會因為川普政府追求以實力謀和平而變得更安全；賴清德強調說，一個強壯且投入的美國是世界穩定的基石，防止衝突發生。

賴清德指出，台灣同樣堅持捍衛印太地區的安全，就算人民解放軍侵入台灣附近的區域，也就是第一島鏈，台灣仍堅定不移，堅決面對威脅和挑戰。

賴清德提到說，他將大幅增加台灣的國防預算，預計將在明年占台灣GDP的3.3%，他也承諾提高基準線，預計國防預算將在2030年達到GDP的5%，象徵台灣近代史上最龐大的軍事投資。

同時，賴清德說，他的政府也會提出歷史性的400億美元的補充國防預算，不只會資助對美新的軍購，也會大幅加強台灣的不對稱作戰能力，以此來強化嚇阻能力，為北京動用武力的決定注入更大的代價和不確定性。

賴清德說，他想傳達的訊息非常清楚，台灣對於和平與穩定的貢獻堅定不移，指不會有任何國家比台灣更有決心來保衛台灣的未來。

賴清德說，台灣也會投資最高科技，擴大台灣的國防工業基礎，並與理念相同的國家合作等；賴清德也承諾說，他將加速台灣之盾的發展，以此來防禦中國的飛彈、火箭、無人機和戰機；台灣也會擴大與國內外的夥伴合作。

賴清德說，維持兩岸穩定最適合的方式就是強調軍事升級的代價，指衝突的風險必須永遠大於和平的代價，這在他對台灣國防的改革和他堅定維持兩岸現況當中強調出來。

賴清德說，台灣會繼續追尋兩岸對話的機會，但強調說台灣的民主和自由不容談判；台灣會保持冷靜，不是因為一廂情願的想法；台灣不只會用言詞，也會用健全、果斷的行動來確保其安全和主權。

賴清德 川普 無人機

上一則

網傳謝長廷賄賂高市早苗 台國安單位：中國解放軍操作

下一則

國中生中風 台醫院10分鐘取4栓塞 拆「炸彈」黏液瘤

延伸閱讀

川習通話提台灣？美中不同調 川普：可把眼光放大局上

川習通話提台灣？美中不同調 川普：可把眼光放大局上
「台灣有事」掀角力 彭博：川普竭力避免捲入中日衝突

「台灣有事」掀角力 彭博：川普竭力避免捲入中日衝突
追隨川普家族投資加密幣慘賠 冠名川普迷因幣市值跌1/4

追隨川普家族投資加密幣慘賠 冠名川普迷因幣市值跌1/4
川習通話 分析：習近平主動致電 要求美國管管日本

川習通話 分析：習近平主動致電 要求美國管管日本

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12
一枚SpaceX「獵鷹9號」火箭於2021年11月13日從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地升空。SpaceX當天從佛州發射53枚星鏈衛星，進一步擴大其近地軌道衛星星座。（美聯社）

星鏈在俄烏戰表現震驚北京 中模擬壓制台星鏈結果曝光

2025-11-23 00:52

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境
2025年底3黑馬生肖大逆襲 他從職場低谷到年終獎金翻倍

2025年底3黑馬生肖大逆襲 他從職場低谷到年終獎金翻倍
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康