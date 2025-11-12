太子集團洗錢案1嫌交保 北檢提抗告遭駁回

北檢偵辦柬埔寨 太子集團在台涉洗錢案，檢察官聲押在台幹部5人，北院裁准4人，諭知凃姓被告交保。北檢不服交保裁定，提起抗告。高院 今天認定抗告無理由，予以駁回確定。

台灣高等法院表示，合議庭審理後，認原審裁定以凃姓被告涉犯參與犯罪組織、洗錢罪嫌重大，有事實足認有逃亡之虞，惟依卷內事證，並無串證或滅證之虞，經審酌各情，也無羈押必要，而以新臺幣30萬元交保並限制住居，並無違誤。

高院說，檢察官提起抗告雖指本案尚有共犯未到案，凃姓被告有串證、滅證及逃亡之虞，但依凃姓被告到案後情形及卷內相關事證等，並無串證或滅證之虞，即原審諭知強制處分，對凃姓被告而言亦有相當強制性，堪為羈押之替代手段，因此本件抗告無理由，應予駁回，全案確定。

另一方面，台北地院今天表示，媒體關注太子集團在台涉洗錢案「劉姓女特助以15萬元交保」部分，為免誤解，強調此為檢察官於偵查階段依職權命劉女具保候傳，即劉女交保並非法院所為的裁定，明顯與凃姓被告交保情形不同。

以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部 海外資產控制辦公室（OFAC）也將此集團在台灣境內所設9家公司及3名國人列入制裁名單，於10月14日對外公告。

台北地檢署接獲相關訊息後，隨即於10月15日主動分案調查釐清太子集團在台洗錢等相關犯行，11月4日指揮警調多個單位，展開搜索、拘提行動，分47路搜索集團在台組織高級幹部、成員的住居所及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等處，並拘提被告、通知多名證人到案。

檢察官訊問後，認被告王昱棠、辜姓女主管、邱姓、李姓、凃姓等5名被告，涉犯組織犯罪防制條例、洗錢、意圖營利賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見。

北院審酌案情與證據後，6日凌晨裁定辜姓女主管羈押禁見，晚間裁定王昱棠、邱姓、李姓被告羈押禁見，凃姓被告則以新台幣30萬元交保。

北檢對凃姓被告交保部分提起抗告，抗告案由台灣高等法院審理。