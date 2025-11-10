蔡英文：台灣站民主防線第一線 明天可能是任何國家

我的頻道

記者張文馨／台北即時報導
台前總統蔡英文10日在柏林自由會議發表演說，提到威權國家對全世界的威脅，今天是台灣站在民主防線的第一線，明天可能是任何一個國家。取自柏林自由會議直播畫面
台前總統蔡英文10日在柏林自由會議發表演說，提到威權國家對全世界的威脅，今天是台灣站在民主防線的第一線，明天可能是任何一個國家。取自柏林自由會議直播畫面

台前總統蔡英文10日在柏林自由會議發表演說，提到威權國家對全世界的威脅，今天是台灣站在民主防線的第一線，明天可能是任何一個國家；台灣準備好與全世界分享經驗，來捍衛民主與區域和平穩定。

蔡英文指出，台灣被視為世界上最為自由且蓬勃發展的民主政體，當我們慶祝和珍視這項進展時，對民主的威脅卻是越發嚴峻，近年來，全球的民主制度面臨越來越嚴重的挑戰，俄烏戰爭給全世界敲響警鐘。

蔡英文表示，威權政體在歐洲和亞洲實施的手段很類似，台灣領教過的手段如今也出現在歐洲，她舉例，認知作戰和資訊戰、假訊息、網軍和媒體滲透，甚至是AI技術都被利用，用來干預選舉、製造分裂並削弱民眾對民主制度的信任；她呼籲民主國家結合起來，調整策略，確保國家安全與繁榮。

蔡英文指出，「我們的鄰居認為透過持續的影響力行動、灰色地帶作為與軍事演習，可以讓台灣人陷入恐懼或麻木，事實卻相反，台灣人民將挑戰化為養分，練就出更強韌韌性，用來守護選舉、度過疫情，也抵禦資訊操弄。」

蔡英文指出，民主國家之間必須強化安全合作，包含建立溝通與資訊共享機制，確保民主陣線不被擊破。

蔡英文臚列在她和現任總統賴清德任內持續增加國防投資，增加軍力的同時也強化關鍵基礎設施的安全及韌性，並從歐洲國家友人身上學習強化後備部隊訓練，推動全社會防衛韌性。

她說，台灣還強化數位基礎建設用來抵禦網路威脅；透過策略夥伴關係，台灣建立可對全世界做出貢獻的全球供應鏈安全的生態系；尤其是在半導體領域，台灣的高科技產業成為全球經濟不可或缺的一環；在AI的時代，台灣的晶片產業是全球繁榮的基石。

蔡英文表示，台灣在威脅之下強化國防及社會韌性，台灣也願意分享經驗、承擔責任，並珍惜安全夥伴的支持，這不僅為了守護家園，也為了區域穩定和全球民主的安全。

蔡英文表示，區域穩定與全球安全是所有人的共同責任，理念相近國家都能為印太地區的和平與穩定發聲，明確一致地支持台灣安全，本身就是對威權擴張的有效嚇阻。

蔡英文表示，感謝G7、歐盟、美國和德國聯邦議會近年來的聲明，展現國際社會對台海穩定的關切與重視，這樣的聲音讓北京明白「台灣並不孤單」，也讓台灣人民感受到世界的支持。

蔡英文指出，今天是台灣站在民主防線的第一線，明天，任何一個國家都可能面臨同樣的挑戰，強化合作與防衛應該是所有民主國家的共同優先事項，這才能確保安全與民主的生活方式能永續實現。

蔡英文出席第一屆「柏林自由周」（Berlin Freedom Conference）活動，並應邀於「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）上，以「Threats facing democracies: Taiwan's experience defending freedom」（「民主國家面臨的威脅：台灣捍衛自由的經驗」）為題發表演說。

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

「不會等來等去」 民眾黨盼明年3月前談妥藍白合

新聞評論／年改、能源政策步入歧途 蔡規賴必隨？

觀察站／川普2.0的不確定性 讓台灣向歐洲分散風險

蔡英文啟程訪歐 讚蕭美琴登歐洲議會意義非凡

蔡英文啟程訪歐 讚蕭美琴登歐洲議會演說對台灣意義非凡

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24
旅客遊台示意圖。(圖／AI生成)

「台灣飯店怎破又貴？」陸女來台崩潰 網：台灣人也想問

2025-10-29 19:09

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

政府史上最長40天關門見轉機 參院達成協議 川普喊「快開門了」

