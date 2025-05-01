房屋稅2.0打房打到小民 戶籍妻離子散

受房屋稅2.0新制上路系統轉換影響，北市有約5萬份稅單稅率出現問題，財政部呼籲納稅義務人暫時不要繳納，最快5月中寄發新稅單。（記者胡經周／攝影）

台灣房屋稅2.0新制上路，頻傳「意外」。但勾列錯誤僅是技術性問題，新法原要打擊囤房大戶，實際上卻重擊不只一房的民眾，且近來許多家戶大遷戶籍，也造成戶籍登記大亂。

由於房屋稅是地方稅，但中央管控「總歸戶數」，必須連動各地房屋的實際使用狀態，其實頗為複雜，以致新制甫上路，轉換自住與非自住房屋資料出問題，產生不少「房屋稅算錯」的烏龍。

但房屋稅算錯的問題事小，新法規定房屋必須登記戶籍才能獲得「自用」優惠稅率，其實未必合理，影響民眾權益也更大。

例如，許多民眾因為繼承等諸多原因擁有房屋，也非豪宅，依法在三戶之內都不算「囤房」，但若未有本人、配偶或直系血親登記戶籍，即使是自用，且未作出租或其他使用，仍必須繳納稅率較高的「非自用」房屋稅，既不合理，也不符實際使用情形。

在這種法律規定下，三戶以內的屋主若未移籍，就須繳付高額房屋稅，變相成了「被打房」的冤大頭；若要享受自用優惠稅率，可能出現先生戶籍登記在A房，太太登記B房，孩子登記C房，實際同住的一家三人，為了節稅，變成三個戶籍，未免太過荒謬。

政府近年一再強調簡政便民，但新制房屋稅，能否打擊真正囤房大戶猶未可知，卻害不少民眾忙著遷戶籍，戶籍登記變成「妻離子散」，絕非戶政單位樂見。財政部延長遷籍只能治標，若要治本，還是該回頭檢討修過頭的新法。

另外，不少自住房屋遭列「非自住」，導致稅金倍增，北市已重印5萬多分稅單，新北市部分，民代估約8萬件稅單受影響，批政府把關不力擾民。新北稅務官員直指系統由中央設計、全國使用，恐不只雙北出問題。

財政部次長李慶華昨在行政院會後記者會解釋，北市主要是轉換自住與非自住房屋資料時出問題，市府已發現差異、重印稅單；呼籲所有納稅義務人暫時不要繳納，已經繳的也會退稅 ，並延長自住申報期限至6月2日。

5月開徵的房屋稅適用囤房稅新制，夫妻及未成年子女在全台只有一戶自住房屋且非豪宅，即享優惠稅率1%；合計共兩戶、三戶仍屬自住範圍，適用稅率1.2%；相較非自住稅率1.5%到4.8%，仍很優惠。

不過，北市稅捐處發出107萬件稅單，統計已近5萬件誤列非自住稅率，溢收100元至上千元台幣（約31美元）。接著新北市也有上千市民驚見繳款書的自住房屋被誤列為「非自住」，稅額暴增三倍，實際受影響件數尚在統計中。詢問其餘四都，暫未見錯列狀況。