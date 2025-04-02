中國軍演結束 台國安人士：外部意圖受挫內部人事鬥爭

解放軍東部戰區1日在台灣周邊聯合演訓，海警也配合執法巡查。圖為官方央視公布的電視畫面。(央視畫面截屏)

中國宣布環島聯合演訓為期2天結束。台國安人士分析，中國外部意圖受挫、內部人事鬥爭進入新高峰，且面對即將的美中經貿談判及各種對中措施，為避免任何被認為對撞美方的舉措，這個時候台灣就是中國最好的藉口，因此選擇在美國國防部 長離開亞洲的第一時間，立即發動軍演。

國安人士晚間表示，中國兩周前即幾乎同時在蘇岩島（韓）、釣魚台 （日）、東沙島（台）、黃岩島（菲）操作高強度的灰色地帶襲擾，意圖緩減美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）訪問第一島鏈的衝擊，但最後反而成了各國應該加強合作防杜中國的最好證明，成為反效果，29日美國媒體露出一份五角大廈的機密文件「暫時國防戰略指導」，直接將「嚇阻中國奪台」列為美國國防的優先目標。

內在原因部分，國安人士說，中國軍方人事出現新一波大清洗，幅度史上僅見。解放軍31集團軍系統從苗華、何衛東、林向陽、王秀斌等高層幾乎無一倖免，中國軍方內部自己稱為有「團滅」規模而議論紛紛。最新一階段軍方人事整肅，據來自中國軍方與國際情資顯示，即在3月底。所以，為了壓制軍內可能反彈，軍委會隨即下令部署演訓，讓軍人不留在營區內議論浮動。

「這也是為什麼演訓籌備了至少一段時間，但遲遲沒有演訓任務名稱。」國安人士說，據傳就是因為當局剛對何衛東等人完成了「裁處」的決定，因此軍委會立即把東部戰區部隊趕出基地進行演訓。一直到了國際媒體、社群出現把這場演訓稱為「2025 愚人節演習」，4月2日中國軍方才急忙將演習命名為「海峽雷霆 - 2025A」，名稱很威風，但相關託辭都難掩心虛之實。

國安人士表示，台灣只是藉口，總統賴清德 只是理由；中國外部意圖受挫、內部人事鬥爭進入新高峰，但面對即將的美中經貿談判以及各種進一步的對中措施，北京近來都選擇極力自我壓抑，避免任何被認為對撞美方的舉措，而這個時候，台灣就是中國最好的藉口，因此選擇在美國國防部長離開亞洲的第一時間，立即發動軍演。

該人士說，賴清德在3月13日發布的「17項對策」，中國早在4天後的17日，以1天內2度進行所謂的「聯合戰備警巡」，期間搭配「舉報台獨」及官宣批判等行動表態。以中國對這類事件反映即時的程度，何以需要再1天2度的戰備警巡強度後，又祭出一個一開始還說不出名字的軍演。

國安人士分析，比起軍事本身更值得注意的是這樣的大國用這樣的心智程度在對應國際局勢。中國這次演訓，在包括國際各方安全單位的眼裡，除了演習中各種科目的進行樣態以及部署情形，更引起高度注意，並且感到憂心的反而是這次演習期間，作為認知操作的各項影音文宣。

該人士說，這些文宣內容脈絡與敘事品質的低劣與極端化屬性，包括把台灣的總統以漫畫比喻為「害蟲」，搭配各種授權不明的卡通動畫，主要在傳達將攻擊、摧毀台灣各地等，不僅第一時間引起台灣社會立即的反感，完全沒有呈現正當性訴求的效果。

此外，中國各項宣傳背後的「心智狀態」，反而讓台灣在內的多國安全單位都大為訝異，這反映北京的決策圈可能在內外各種困境下，相當程度的喪失了基本的判斷與思考能力，這對中國自己與國際社會來說，都將是高度的風險。