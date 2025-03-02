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台灣火燒車1人焦黑身亡 脫困司機竟離奇失蹤不知去向

記者蔡維斌／雲林即時報導
肇事司機不知去向，警方試著調閱監視器和行車紀錄器追查中。記者蔡維斌／翻攝
肇事司機不知去向，警方試著調閱監視器和行車紀錄器追查中。記者蔡維斌／翻攝

台灣雲林縣口湖鄉台61線快速道路今天傍晚小貨車自撞引發火燒車，造成副駛駛座男乘客當場燒死車內，消防隊約5時30分將火撲滅，男子已被燒得焦黑明顯死亡，從其頭部靠在窗外研判可能曾要奪窗逃生，但最後仍不幸葬身火窟，清理現場時，全場的人竟找不到開車的司機，警方正循線了解中。

口湖鄉台61線快速道路今天傍晚約5時3分，一輛載著一部撈蛤機的小貨車，沿著口湖金湖路段北上，行經離金湖休息站不遠處的匝道口不遠處，自撞內側護欄，門身很快冒煙起火，據現場目擊者說，事發路段並非高架橋，他們聽到「碰！」一聲巨響，轉頭看到小貨車在車道盤旋多圈後再撞上內側護欄，當時只看到車子冒出濃煙，沒多久看到有人下車，不久車子就燒起來了。

消防隊很快趕到現場，約二十分鐘就把火撲滅，小貨車已被燒得只剩骨架，消防員在車子的右側發現一男子傾坐在副駕駛座上，頭部伸出車窗，全身被燒得焦黑已明顯死亡，從車子側撞的情形，推測該車可能在匝道口要下交流道，轉彎不當撞到路口外車道護欄後，再急彎到內車道，車身失控盤旋多圈後再撞上內車道護欄。

在完成清理現場，警方和消防員均未見開車的司機，據第一時間起到現場的人說，到達就只見困在車內被燒死的男子，另名駕駛則不見人影，警方晚間調閱監視器，試圖追查司機的去向，全案由警方處理中。

小貨車可能到口湖鄉工作完離開半路上發生事故，造成一人被燒死車內，開車的司機則不知...
小貨車可能到口湖鄉工作完離開半路上發生事故，造成一人被燒死車內，開車的司機則不知去向，警方全力追查中。記者蔡維斌／翻攝

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