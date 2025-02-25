我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是內賊？川普舔馬斯克腳趾AI影片嫌犯抓到了

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

川普晶片關稅威脅 台灣矽盾遭遇考驗

中央社台北25日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普威脅對半導體晶片施加關稅，衝擊台灣在此關鍵產業維持全球領銜地位的努力，以及台灣與重要支持者華府的關係。路透
美國總統川普威脅對半導體晶片施加關稅，衝擊台灣在此關鍵產業維持全球領銜地位的努力，以及台灣與重要支持者華府的關係。路透

法新社報導，分析人士表示，美國總統川普威脅對半導體晶片施加關稅，衝擊台灣在此關鍵產業維持全球領銜地位的努力，以及台灣與重要支持者華府的關係。

香港城市大學國際貿易專家夏竹立（Julien Chaisse）評論：「台灣的經濟安全高度仰賴其在半導體製造業的領導地位，台灣一直戰略性地利用這項優勢，維持自身在全球供應鏈的重要性。」

夏竹立說：「我認為川普（Donald Trump）的關稅威脅使這項戰略變得更困難複雜。舉例而言，台灣可能面臨妥協壓力。」

台北「智璞產業趨勢研究所」執行副總林偉智提到，川普施壓可能加快台灣晶片製造轉移至美國，但建造新廠房需要好幾年時間。

台積電是全球最大晶片製造商，長期面臨將更多生產基地移出台灣的要求。然而有人擔憂，如果台企在海外建造太多工廠，台灣將失去「矽盾」保護。

科技研究公司TechInsights高階研究員赫奇森（Dan Hutcheson）告訴法新社：「他們的處境相當棘手。」

他談到：「將一些製造業移（至美國）符合（台灣的）利益，但不是把所有都移出去。因為如果這麼做，他們便失去了自身重要性。」

台灣政府仍在衡量川普關稅的潛在衝擊，並表示會支持受影響產業。

一項決定性因素在於，關稅只適用直接出口至美國的晶片，或也適用置於成品內的晶片。

官方資料顯示，台灣去年1650億美元的晶片出口中，僅一小部分是直接銷往美國；絕大部分是運至其他國家，被置入電子產品後再出口。

倫敦國王學院（King's College London）創新政策專家克林格勒－維德拉（Robyn Klingler-Vidra）告訴法新社：「25%關稅相當可觀，但不太可能為台灣半導體產業帶來巨變，短期內無疑是如此。」

然而她也警告，關稅「可能會更廣泛影響全球供應鏈，而非只是抑制台灣對美直接出口」。

晶片 關稅 川普

上一則

台北精舍命案 李威等信徒稱「不聽上師的話有業報」

延伸閱讀

重點在「收中國關稅」馬克宏籲川普別對歐洲打貿易戰

重點在「收中國關稅」馬克宏籲川普別對歐洲打貿易戰
不再有幻想 馬州州長摩爾徹底打消跟川普合作念頭

不再有幻想 馬州州長摩爾徹底打消跟川普合作念頭
川普舔馬斯克腳？疑遭惡搞播AI假影片 聯邦機構要查

川普舔馬斯克腳？疑遭惡搞播AI假影片 聯邦機構要查
馬克宏示範歐洲跟川普打交道 可採「先禮後兵」訣竅

馬克宏示範歐洲跟川普打交道 可採「先禮後兵」訣竅

熱門新聞

聯電創辦人曹興誠。（本報資料照片）

認了露骨親密照？ 曹興誠：有什麼資格散布我的隱私

2025-02-20 01:28
聯電創辦人曹興誠（見圖）連日來捲入私密照風波，今承認自己交往過大陸籍女友。記者黃義書／攝影

認了大陸女友？曹興誠強調：這什麼事呢，蠢…

2025-02-21 13:30
台灣一名數學老師長期性侵國中女學生，示意圖。（本報資料照片）

「讓你體會自慰快感」 台師假借按摩性侵多名女學生

2025-02-21 01:40
紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger。圖取自Google Map

台灣遊客紐西蘭用餐遭歧視 外館嚴正關切獲致歉

2025-02-21 11:26
王大陸驚傳逃兵役。(摘自Instagram)

王大陸逃兵役富二代家世被挖出 王爸發聲：很失望

2025-02-18 20:32
沈春華把人生智慧集結成書。(圖/天下文化提供)

沈春華帥兒子現身 曝主播媽每天回家「堅持做這些事」

2025-02-23 02:50

超人氣

更多 >
五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評

五款鳳梨酥測評結果曝 它的蛋黃內餡獲一致好評
川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉
涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標
「怎麽老成這樣？」70歲成龍街頭被偶遇 網民驚訝不敢信

「怎麽老成這樣？」70歲成龍街頭被偶遇 網民驚訝不敢信
「難以開口求助」12星座排名 他覺得欠人情很麻煩

「難以開口求助」12星座排名 他覺得欠人情很麻煩