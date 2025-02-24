朱立倫籲立委別害怕罷免戰 叮嚀不分區勿鬧事被操作

國民黨主席朱立倫（圖）。記者林俊良／攝影

台灣立法院新會期明天將邀行政院長卓榮泰施政報告，國民黨 今天舉行立法實務研討會，據透露，黨主席朱立倫 在閉門會議中向黨籍立委喊話，不要害怕罷免 的威脅，並提醒罷免戰開打，每名區域立委壓力都很大，要不分區立委「勿鬧事」，讓綠營有見縫插針的機會。

國民黨今天上午在智庫舉辦立法實務研討會，由黨中央、立法院黨團、智庫等三方一起開會，討論新會期將推出的優先法案。

據與會者透露，朱立倫在閉門會議時提醒，民進黨用罷免打壓、恐嚇在野，大罷免最終還是組織結構問題，區域立委現階段該做的是繼續勤跑地方，讓基層與國民黨站在一起，他自己最近也勤跑地方行程，就是要顧好藍營基本盤。

朱立倫在會中表示，自從大罷免戰議題延燒以來，每位國民黨立委的壓力都很大，但某些不分區立委卻只顧著自己的感受，讓外界有機會製造藍營的負面新聞。他提醒沒有選舉的不分區立委「勿鬧事」，民進黨很會抓藍營問題見縫插針，不分區立委要更注意，別讓個人感受被綠營找機會操作。

朱立倫也說，智庫近期不斷在做各種民生議題民調，包括還稅於民、大罷免民意趨勢等民調，近日就會公布，其中，民眾最認同的仍是還稅於民，這也是國民黨要主攻的議題方向。

此外，國民黨智庫執行長、立委柯志恩則是在會中表示，綠營在政論節目中將很多政治性法案塞到國民黨這邊，但國民黨根本沒提，這是非常嚴重的政治操作，國民黨立委這會期要專注在民生法案的推動上，如果個別立委想要提出政治性法案，一定要經過黨團的討論，再由黨團提出，請國民黨立委不要貿然提案或外流修法內容。