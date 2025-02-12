賴清德出席台灣燈會 喊出「盼朝野攜手合作創造美好」

2025台灣燈會12日晚在桃園登場，賴清德總統今在開幕式上致詞，以燈會合作成果為例，強調中央與地方政府攜手合作必能創造更多美好成果。圖／擷取自桃市府直播

2025台灣燈會12日晚在桃園登場，賴清德 總統在開幕式上致詞，感謝中央和桃園市政府共同打造一場結合科技、文化及親子 互動的觀光 盛會。在政壇瀰漫對立氣氛之際，他也以燈會合作成果為例，強調中央與地方政府攜手合作必能創造更多美好成果，「期待未來中央、地方朝野黨派能夠共同攜手合作。」

台灣燈會12日晚正式開幕，盡管現場雨勢不斷，但許多民眾透過直播觀賞主燈燈光秀，仍大讚「真的太美了」。

賴清德致詞時幽默說「大家今天有吃元宵了嗎？天氣很冷，又下著毛毛雨」，很高興大家不畏寒冷共襄盛舉，今年台灣燈會時隔9年再次回到桃園舉辦，上個月春節連假第一天，他特別來到桃園感謝警消同仁的辛勞，也看到在桃園市長張善政帶領下，市府團隊對於台灣燈會都已經做好萬全準備，真的非常用心。

賴清德表示，12日台灣燈會正式登場，以「光聚千塘串桃園」為主題，感謝交通部長陳世凱、觀光署長周永暉，還有桃園市政府以及所有投入燈會的夥伴，共同打造一場結合科技、文化，以及親子互動的觀光盛會。

這次的主燈名稱是「無限樂園」，採用現代、抽象的無限符號造型，作品高度有18公尺。主燈秀運用AI科技動作捕捉等多項技術，有多位在台灣的外籍交換學生用母語寫出對台灣的祝福，相信這個主燈預告新的一年，台灣將充滿無限可能，也營造出科技十足的未來熱鬧氣氛。

賴清德提到，今年燈會展演區以棒球場的動線設計為概念，象徵桃園作為棒球文化重鎮與國際交通樞紐的重要地位，帶領大家重溫12強奪冠時刻的熱血時光，此外也展現桃園的埤塘景觀、多元文化等在地特色。

賴清德說，歷年來台灣燈會在中央跟地方的合作之下，吸引到許多國內外的朋友前來共襄盛舉，被外國媒體譽稱為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，這是許多人共同努力的結果，相信不分黨派為人民、為國家服務，是所有政黨和政治人物的天職，透過這次燈會，可以看到中央與地方的合作良善，會創造出更多美好的事物，給海內外朋友一個最感動的珍貴時光，期待未來中央、地方朝野黨派共同攜手合作，增進人民的福祉。