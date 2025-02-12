我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美防長稱烏克蘭奪回失土不切實際

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

賴清德出席台灣燈會 喊出「盼朝野攜手合作創造美好」

記者朱冠諭、翁唯真／桃園即時報導
2025台灣燈會12日晚在桃園登場，賴清德總統今在開幕式上致詞，以燈會合作成果為例，強調中央與地方政府攜手合作必能創造更多美好成果。圖／擷取自桃市府直播
2025台灣燈會12日晚在桃園登場，賴清德總統今在開幕式上致詞，以燈會合作成果為例，強調中央與地方政府攜手合作必能創造更多美好成果。圖／擷取自桃市府直播

2025台灣燈會12日晚在桃園登場，賴清德總統在開幕式上致詞，感謝中央和桃園市政府共同打造一場結合科技、文化及親子互動的觀光盛會。在政壇瀰漫對立氣氛之際，他也以燈會合作成果為例，強調中央與地方政府攜手合作必能創造更多美好成果，「期待未來中央、地方朝野黨派能夠共同攜手合作。」

台灣燈會12日晚正式開幕，盡管現場雨勢不斷，但許多民眾透過直播觀賞主燈燈光秀，仍大讚「真的太美了」。

賴清德致詞時幽默說「大家今天有吃元宵了嗎？天氣很冷，又下著毛毛雨」，很高興大家不畏寒冷共襄盛舉，今年台灣燈會時隔9年再次回到桃園舉辦，上個月春節連假第一天，他特別來到桃園感謝警消同仁的辛勞，也看到在桃園市長張善政帶領下，市府團隊對於台灣燈會都已經做好萬全準備，真的非常用心。

賴清德表示，12日台灣燈會正式登場，以「光聚千塘串桃園」為主題，感謝交通部長陳世凱、觀光署長周永暉，還有桃園市政府以及所有投入燈會的夥伴，共同打造一場結合科技、文化，以及親子互動的觀光盛會。

這次的主燈名稱是「無限樂園」，採用現代、抽象的無限符號造型，作品高度有18公尺。主燈秀運用AI科技動作捕捉等多項技術，有多位在台灣的外籍交換學生用母語寫出對台灣的祝福，相信這個主燈預告新的一年，台灣將充滿無限可能，也營造出科技十足的未來熱鬧氣氛。

賴清德提到，今年燈會展演區以棒球場的動線設計為概念，象徵桃園作為棒球文化重鎮與國際交通樞紐的重要地位，帶領大家重溫12強奪冠時刻的熱血時光，此外也展現桃園的埤塘景觀、多元文化等在地特色。

賴清德說，歷年來台灣燈會在中央跟地方的合作之下，吸引到許多國內外的朋友前來共襄盛舉，被外國媒體譽稱為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，這是許多人共同努力的結果，相信不分黨派為人民、為國家服務，是所有政黨和政治人物的天職，透過這次燈會，可以看到中央與地方的合作良善，會創造出更多美好的事物，給海內外朋友一個最感動的珍貴時光，期待未來中央、地方朝野黨派共同攜手合作，增進人民的福祉。

賴清德 觀光 親子

上一則

重磅快評╱汪道涵子弔喪封鎖消息 賴政府寧當AI時代鴕鳥

延伸閱讀

重磅快評╱汪道涵子弔喪封鎖消息 賴政府寧當AI時代鴕鳥

重磅快評╱汪道涵子弔喪封鎖消息 賴政府寧當AI時代鴕鳥
新聞評論／菩薩畏因：賴總統的解方 要問賴主席

新聞評論／菩薩畏因：賴總統的解方 要問賴主席
中研院士陳培哲：賴政府選舉有術 治國無方 施政空轉

中研院士陳培哲：賴政府選舉有術 治國無方 施政空轉
推還稅於民2.0 國民黨團提普發現金1萬元列重大法案

推還稅於民2.0 國民黨團提普發現金1萬元列重大法案

熱門新聞

因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

2025-02-07 21:44
大S（左一）帶老公具俊曄（左二）見恩師王偉忠（右三），S媽（右二）也在場。(取材自Instagram)

疑母親造謠汪家「包機接大S」汪小菲闖張蘭直播間怒罵

2025-02-07 01:30

「特殊管道」早知大S病情？台駐日代表處震怒公開真相

2025-02-10 13:45
中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城。圖／聯合報系資料照片

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 台荒淫教主過世

2025-02-07 15:03
1968年，平鑫濤為妻子林婉珍拍的照片。照片中的她笑容燦爛。(皇冠提供)

瓊瑤去年底剛走 平鑫濤前妻林婉珍4日辭世

2025-02-11 00:40
因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

在台涉毒品、詐欺 「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返

2025-02-08 01:30

超人氣

更多 >
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命