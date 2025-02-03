台灣人急打流感疫苗…若來不及接種 醫建議買2特效藥

知名女星大S（徐熙媛）在日本得流感併發肺炎離世，震驚演藝圈。圖取材自Instagram

知名女星大S （徐熙媛）在日本得流感併發肺炎離世，震驚演藝圈。台灣新北市衛生局指出，從元旦起至2月2日已有9.7萬人接種流感疫苗 ，較去年同期增4.2倍。新北聯合醫院感染科主任李文生說，今天門診很多病人詢問如何預防，他建議打疫苗，但疫苗免疫力 生效需2周，近幾日赴日民眾可自費流感特效藥。

據疾管署監測資料，全國處流感流行期，疫情呈上升趨勢，從去年10月起至今年2月1日，累計100例流感併發重症。因大S在日本得流感併發肺炎離世，掀起民眾打流感疫苗意願，不少人已上網預約，新北衛生局也將在9日下午於新莊宏匯廣場，提供免費疫苗施打。

而今年流感疫苗元旦開放全民施打，新北衛生局說，截至2月2日，新北已接種9.7萬人，較去年同期增4.2倍，打氣夯。

「近兩周赴日民眾，打流感疫苗來不及生效」新北聯合醫院感染科主任李文生表示，流感疫苗免疫力生效需2周，近日就要出國民眾，可自費買流感特效藥，其一是克流感一天2顆吃5天，自費1000元效力5天，另外則是Xofluza屬於長效型藥物，2顆1600元效力達5天。