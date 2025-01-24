我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指盤中創新高後收跌 三大股指連升兩周

退休後換小屋 房產經紀人：斷捨離把握幾個原則

台因應罷免潮 柯建銘發超甲級動員、朱立倫盼懸崖勒馬

中央社台北24日電
民進黨團立院黨團總召柯建銘。（本報資料製片）
民進黨團立院黨團總召柯建銘。（本報資料製片）

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，立法院20日朝野表決大戰前的黨團會議，他發出本屆首次且唯一的「超甲級甲動」，全體黨團成員在休會後成立服務站，不分區及沒有藍委的選區，負責收全國各地罷免書，南北連線、全台分進合擊。

對於未來可能的罷免潮，國民黨主席朱立倫表示，國民黨希望和，但也不畏戰、不怕戰，當民進黨要用這樣惡質的方式，相信有非常多藍營支持者、基層民眾會主動跳出來；國民黨目前都有掌握狀況，但還是希望民進黨懸崖勒馬。

柯建銘上午在黨團會議後舉行記者會時表示，現在民意已經沸騰，自己的國家要自己救，他在立法院20日表決大戰前的黨團會議下達唯一一次的「超甲級甲動」，全體黨團成員在休會後成立罷免服務站，這是要求也是命令，每一位黨團成員都要落實，每一個黨團成員都有責任。

柯建銘指出，從國會擴權法案到去年12月20日的選罷法、財劃法、憲法訴訟法，不討論就沒收，這口氣不只是他吞不下去，整個黨團都吞不下去，藍白以為國會過半就可以恣意妄為，讓台灣滅亡，讓國家滅亡，藍白擺明不怕被知道，最後用總預算來亂。

柯建銘表示，黨團成員天天被藍白打、被凌遲、被羞辱，讓每個人都想罷免，因為藍白太超過，黨團是第一線的戰鬥體、感受最深，也是最有能量的御林軍、保台軍。黨團成員底下又有自己的議員、里長，網網相連；不分區及沒有藍委的選區負責收全國各地罷免書，代收分寄北部各選區，如此南北連線、全台相連，分進合擊。

柯建銘說，當罷免春風布滿全台，比起2004年2月28日的牽手護台灣能量更大、更輕鬆，因為罷免不須動員，只要填寫罷免書，最後去投票。當台灣保住了，中國也不敢來，藍白欲亡國滅台也落空了。

柯建銘表示，藍白兩黨會被送入歷史焚化爐，化作一股青煙，消失在台灣政壇。未來將展開賴清德時代，台灣百年盛世，所以要每天喊「恭喜發財，罷免書拿來，連晚上做夢也要喊」。

此外，媒體報導，國民黨也完成「以罷止罷」備戰，目標搶救國民黨立委葉元之、羅廷瑋，並精準打擊民進黨立委吳沛憶、吳思瑤等7人，朱立倫上午在國民黨中央受訪表示，國民黨的基本立場是希望台灣要和為貴，希望要和不要鬥，尤其農曆新年到了，大家新年都能夠團結一致，這是他一再呼籲的。

朱立倫指出，國民黨基本態度是，作為在野黨希望和，但是也不畏戰、不怕戰，當民進黨要用這樣惡質的方式，相信有非常多藍營的支持者、基層民眾會主動跳出來，對於這樣的一個情況，目前都有掌握，但是還是希望民進黨能夠懸崖勒馬。

國民黨主席朱立倫。中央社
國民黨主席朱立倫。中央社

罷免 國民黨 民進黨

上一則

台離奇車禍…24歲男「低速」撞特斯拉 頭重創殞命

延伸閱讀

立委好感度韓國瑜居冠 黃國昌網路總聲量第1

立委好感度韓國瑜居冠 黃國昌網路總聲量第1
柯建銘喊「大罷免」非暴衝 綠營鋪陳三部曲

柯建銘喊「大罷免」非暴衝 綠營鋪陳三部曲
批藍白亂刪預算老天「震」怒 柯建銘挨轟扯政治太冷血

批藍白亂刪預算老天「震」怒 柯建銘挨轟扯政治太冷血
喊民意沸騰藍死定了 柯建銘酸韓國瑜赴美畢旅要好好玩

喊民意沸騰藍死定了 柯建銘酸韓國瑜赴美畢旅要好好玩

熱門新聞

輝達黃仁勳午宴。記者黃晶琳／攝影

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

2025-01-18 13:02
女死囚林于如。圖／報系資料照

黃麟凱伏法 台灣唯一女死囚「驚世媳婦」反應曝光

2025-01-17 14:07
高雄今天凌晨地震。記者林保光/翻攝

高雄地震 上下震動後左右搖…「國家級警報」發布

2025-01-20 11:29
點水樓的彩色小籠包，是許多名人訪台必點的美味。圖／點水樓提供

玄彬旋風訪台為「它」夜奔 這家小籠包名人超愛

2025-01-18 11:24
示意圖。（取自123）

台女當童工睡教室還被迫賣淫養癌母 法官判免養吸血媽

2025-01-18 12:04
幸運抽中立法院限量紀念高梁酒的僑胞樂翻，右二為韓國瑜。(記者王稚融／攝影)

川普就職禮無法入場 韓國瑜：尊重美方安排

2025-01-20 10:54

超人氣

更多 >
「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀
橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺

橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺
好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何

好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
走味又有食安疑慮 冰箱中這些食物「馬上丟掉」

走味又有食安疑慮 冰箱中這些食物「馬上丟掉」