台因應罷免潮 柯建銘發超甲級動員、朱立倫盼懸崖勒馬

民進黨團立院黨團總召柯建銘。（本報資料製片）

民進黨 立法院黨團總召柯建銘今天表示，立法院20日朝野表決大戰前的黨團會議，他發出本屆首次且唯一的「超甲級甲動」，全體黨團成員在休會後成立服務站，不分區及沒有藍委的選區，負責收全國各地罷免 書，南北連線、全台分進合擊。

對於未來可能的罷免潮，國民黨 主席朱立倫表示，國民黨希望和，但也不畏戰、不怕戰，當民進黨要用這樣惡質的方式，相信有非常多藍營支持者、基層民眾會主動跳出來；國民黨目前都有掌握狀況，但還是希望民進黨懸崖勒馬。

柯建銘上午在黨團會議後舉行記者會時表示，現在民意已經沸騰，自己的國家要自己救，他在立法院20日表決大戰前的黨團會議下達唯一一次的「超甲級甲動」，全體黨團成員在休會後成立罷免服務站，這是要求也是命令，每一位黨團成員都要落實，每一個黨團成員都有責任。

柯建銘指出，從國會擴權法案到去年12月20日的選罷法、財劃法、憲法訴訟法，不討論就沒收，這口氣不只是他吞不下去，整個黨團都吞不下去，藍白以為國會過半就可以恣意妄為，讓台灣滅亡，讓國家滅亡，藍白擺明不怕被知道，最後用總預算來亂。

柯建銘表示，黨團成員天天被藍白打、被凌遲、被羞辱，讓每個人都想罷免，因為藍白太超過，黨團是第一線的戰鬥體、感受最深，也是最有能量的御林軍、保台軍。黨團成員底下又有自己的議員、里長，網網相連；不分區及沒有藍委的選區負責收全國各地罷免書，代收分寄北部各選區，如此南北連線、全台相連，分進合擊。

柯建銘說，當罷免春風布滿全台，比起2004年2月28日的牽手護台灣能量更大、更輕鬆，因為罷免不須動員，只要填寫罷免書，最後去投票。當台灣保住了，中國也不敢來，藍白欲亡國滅台也落空了。

柯建銘表示，藍白兩黨會被送入歷史焚化爐，化作一股青煙，消失在台灣政壇。未來將展開賴清德時代，台灣百年盛世，所以要每天喊「恭喜發財，罷免書拿來，連晚上做夢也要喊」。

此外，媒體報導，國民黨也完成「以罷止罷」備戰，目標搶救國民黨立委葉元之、羅廷瑋，並精準打擊民進黨立委吳沛憶、吳思瑤等7人，朱立倫上午在國民黨中央受訪表示，國民黨的基本立場是希望台灣要和為貴，希望要和不要鬥，尤其農曆新年到了，大家新年都能夠團結一致，這是他一再呼籲的。