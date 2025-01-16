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全美5大美食之都 南部城市佔了4個

她高喊「我的柏金包」…比演唱會還擠 黃仁勳夜市沒吃成

記者黃寅／台中即時報導
取自UDN
取自UDN

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳晚間到台中市逢甲夜市，被人群包圍動彈不得，沒有吃到預計想吃的小吃。眾人硬擠向前，有的想合影，有的人想要簽名。因黃仁勳今晚停留時間少，現場又被人群擠得太嚴重，有合影到的民眾狂吼狂叫興奮不已，拿到簽名的也感覺幸運。

現場一位年輕男子護著女友前行，被人群擠的受不了，他勸女友有拍到黃仁勳就好，因為實在太擠想撤了，但是女友想了一下說「不行」，還強調「我就是要跟他合影」男子只好硬著頭皮在人群中保護著女友，但最後仍未能如願。

還有名女子竟拿著柏金包（Birkin bag）請黃仁勳簽名，嘴裡還喊著「my Birkin」確實引起黃仁勳的注意，替她在包包上簽了大大的名字，她高興的把包包高舉起向眾人展示，彷彿包包因此增值不少。

還有一名年輕人拿了NVIDIA GeForce RTX 4090 顯卡給黃仁勳簽名，也因順利達陣，高興的手足舞蹈，還說「我要撤退了！」。另外還有人拿棒球、手機殼或是書本請黃仁勳簽名，但黃仁勳也並不是來者不拒，有一度疑因見人群太多，停了好一會兒都沒簽名。

一名年輕人拿了NVIDIA GeForce RTX 4090 顯卡給黃仁勳簽名，...
一名年輕人拿了NVIDIA GeForce RTX 4090 顯卡給黃仁勳簽名，因順利達陣，高興的手足舞蹈。記者黃寅／攝影

黃仁勳晚間到台中市逢甲夜市，原本打算吃吃小吃，但因為包圍他的人潮實在太多，甚至寸步難行，最終他在還沒有進到觀光夜市前就決定提前離去。

黃仁勳在這一趟旅程中，說的話最多的就是「不要擠，小心一點」面對太多的群眾包圍，從下車地點到夜市口短短的30公尺大概走了40分鐘，讓他警覺這一趟可能無法順利吃到小吃，因此臨時決定打道回府。

在等車子來接的時候，和他同行的朋友帶她進入一家飾品店短暫的等候，等到休旅車一來，他跟民眾還來不及說再見，就趕緊上車離去。

有的民眾有給他簽到名非常興奮，但多數都沒有簽到或者是合影。有人形容這比演演唱會巨星來到還要擠。

黃仁勳在台中逢甲夜市被人群包圍。記者黃寅/攝影
黃仁勳在台中逢甲夜市被人群包圍。記者黃寅/攝影

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