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國台辦質疑歧視陸生「家長能放心嗎？」陸委會表態了

記者陳宥菘／台北即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華15日質疑，「民進黨當局」對陸生赴台人為設限，對在台陸生設置不合理限制、給予不公平對待，陸委會回應，我方持續檢討放寬陸生來台就學各項友善便利措施達10餘項，陸生也可納入健保。（本報資料照片）
大陸國台辦發言人陳斌華15日質疑，「民進黨當局」對陸生赴台人為設限，對在台陸生設置不合理限制、給予不公平對待，陸委會回應，我方持續檢討放寬陸生來台就學各項友善便利措施達10餘項，陸生也可納入健保。（本報資料照片）

大陸暫停陸生學位生來台已近5年，大陸國台辦發言人陳斌華15日質疑，「民進黨當局」對陸生赴台人為設限，對在台陸生設置不合理限制、給予不公平對待，「大陸家長能夠放心讓孩子赴台讀書嗎？」陸委會回應，我方持續檢討放寬陸生來台就學各項友善便利措施達10餘項，陸生也可納入健保，反觀陸方片面的阻撓限制，這4年來台就讀學位的陸生新生人數是「0」。

陸委會15日下午透過書面表示，政府向來歡迎陸生來台就學，並積極營造陸生來台就學與生活友善環境。除持續檢討放寬陸生來台就學各項友善便利措施達10餘項。例如，擴大採認中國大陸學歷、增加招收陸生總量、放寬陸生報考技術士技能檢定考試、簡化陸生入境程序、鼓勵各校以自籌經費或募集民間經費提供陸生獎學金、放寬陸生從事與學習有關的實習活動等。

陸委會接著表示，去年2月1日起，政府也將在台就讀學位、學籍超過6個月且已完成註冊的陸生納入全民健保，提升對其醫療照護與保障。

陸委會質疑，反觀陸方自2010年4月起片面暫停陸生來台就讀學位，超過4年仍未恢復。相對於我方青年學生可自由自主地赴陸交流就學，因為陸方片面的阻撓限制，這4年來台就讀學位的陸生新生人數是「0」。

陸委會稱已持續收到陸生希望來台就學的陳情，「我們也要呼籲陸方儘速解除片面設定的障礙與限制，早日恢復陸生來來就讀學位，才能讓兩岸青年學生交流回到正軌。」

大陸國台辦15日上午召開例行新聞發布會，陳斌華在會上表示，面對這種種歧視限制和民進黨當局的惡劣態度，「大陸家長能放心讓孩子赴台讀書嗎？大陸學生赴台就讀的意願能不受影響嗎？」他並呼籲「民進黨當局」盡快停止政治操弄，實際保障在台陸生權益，「這才是真正的善意」。

民進黨 健保 歧視

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