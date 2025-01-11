民眾黨聲援柯文哲 時代力量批：滿足一己、一黨之私

民眾黨在司法節的今天舉行「111釘孤枝」活動，呼籲公民站出來，抗議綠色威權及司法不公。(本報系資料照)

民眾黨 今號召支持者到台北市自由廣場「釘孤枝」，聲援民眾黨前主席柯文哲 。時代力量譴責以民眾黨代理主席黃國昌為首的民眾黨政治人物及國民黨 ，無差別汙衊司法，卻無助於司法獨立，也無助於柯文哲在司法系統中爭取清白，滿足的，終究是政黨、政治人物的一己、一黨之私。

時代力量表示，在黃國昌的號召下，明天1月11日司法節，會有一群人走上街頭，對著司法「釘孤枝」，抗議前主席柯文哲涉及刑事犯罪遭羈押、起訴一案。時代力量強烈譴責以黃國昌為首的民眾黨政治人物，還有響應號召的國民黨。因為一己之私，無差別汙衊司法、讓台灣民眾誤解司法體系的運作。

時代力量表示，在過去，國民黨一黨專政時代的「黨國司法」、「法院是國民黨開的」，已經隨著解嚴以來的民主化運動、司法人員爭取司法獨立的司改運動、跨越藍綠掌握國會多數席次期間的司改修法，有了顯著的改善。

時代力量表示，台灣的司法，在「法官法」以及相關制度的修正後，已經逐漸脫離黨國控制。在未來，司法不能、也不可能由一個人、一個政黨來操控。人民當然可以檢討司法制度不夠嚴謹，也可以持續敦促政府，讓司法改革繼續前進。

時代力量表示，但政治人物不可以因為一黨、一己之私，昧於事實，睜眼說話，假裝看不見台灣司法30多年來的進步，把現在的司法制度，不倫不類地貼上「黨國司法」的標籤。民主化以來的台灣，不是沒有政黨領袖遭到司法調查、起訴。

時代力量表示，民進黨前主席陳水扁、國民黨前主席馬英九，都在卸任總統後接受司法調查。但是，民進黨、國民黨沒有從上到下、傾全黨之力舉辦大遊行，替他們的前主席喊冤。更不會輕易的把整個司法系統，全部紮成一個邪惡、敵對的稻草人。因為他們知道，針對司法的批判，必須本於個案事實，而非空憑立場，全盤否定司法。

時代力量表示，這些民進黨、國民黨不敢做的事，民眾黨做了。而且，是在學有專精的法學研究者的帶領下，一而再、再而三的做。而貪圖選票利益的國民黨，先是朱立倫主席高調聲明、低調否認，再由十多位立委到場聲援。名為聲援柯文哲，實則覬覦民眾黨潰散後的年輕支持者。

時代力量表示，111的集結，無助於司法獨立，也無助於柯文哲前主席在司法系統中爭取他的清白，滿足的，終究是政黨、政治人物的一己、一黨之私。