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海底電纜疑遭破壞 台陸委會：中國權宜輪劣跡斑斑

中央社台北8日電
陸委會指出，中國權宜輪在國際社會劣跡斑斑，波羅的海周邊國家例如瑞典、愛沙尼亞等，都對中國船隻破壞海底電纜狀況展開調查。（圖／本報資料照）
陸委會指出，中國權宜輪在國際社會劣跡斑斑，波羅的海周邊國家例如瑞典、愛沙尼亞等，都對中國船隻破壞海底電纜狀況展開調查。（圖／本報資料照）

台灣野柳東北方海域海底電纜疑被1艘喀麥隆籍貨輪損壞，恐與中國有關。國台辦今晚指民進黨刻意渲染；陸委會回應，中國的權宜輪劣跡斑斑，政府必須審慎以對。

大陸委員會（陸委會）8日晚透過書面表示，這起案件正由檢察官依據相關跡證偵辦中，一切照證據走，沒有「反中抗中」問題。

陸委會指出，中國權宜輪在國際社會劣跡斑斑，波羅的海周邊國家例如瑞典、愛沙尼亞等，都對中國船隻破壞海底電纜狀況展開調查；馬祖、金門的電纜也曾被挖斷，政府當然要審慎以對。

野柳東北方海域海底電纜3日疑遭1艘喀麥隆籍貨輪損壞，海巡署表示，不排除有中國籍權宜輪進行灰色地帶侵擾的可能性。

中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）8日晚透過發言人陳斌華名義表示，全球每年約發生百餘起海底光纜損壞事件，是常見海上事故。民進黨刻意將事故渲染炒作為所謂中國「灰色地帶威脅」，充分表明其操弄「反中抗中」不擇手段。

據綠色和平2020年6月新聞稿介紹，權宜輪（或稱權宜船）指的是有別於船東的國籍，註冊在不同國家、掛上他國船旗、屬於他國管轄的船隻，低廉的註冊費用、低稅或免稅與自由聘僱廉價勞工多為船東決定另掛船旗的原因。

民進黨 國務院 瑞典

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