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北院裁定柯文哲7000萬元交保 民眾黨：再次加重財務負擔

記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委林國成（左二）表示，尊重台北地院合議庭之裁定，會籌措擔保金，想辦法救出柯文哲。（記者林伯東／攝影）
民眾黨立委林國成（左二）表示，尊重台北地院合議庭之裁定，會籌措擔保金，想辦法救出柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台北地檢署上周偵結京華城案，台北地方法院昨天重新召開羈押庭，宣判民眾黨主席柯文哲7000萬元(新台幣，下同，約223.8萬美元)交保。台灣民眾黨表示，柯文哲已經多次表達毫無逃亡動機，而且原先裁定的保釋金已經帶來沈重負擔，如今增加金額達7000萬元，無疑是再次加重財務負擔。

台北地檢署偵辦京華城案，上周起訴並移審台北市前市長柯文哲等人，台北地方法院裁定被告柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗、彭振聲等5人交保，檢方不服判決就前4人提出抗告，台灣高等法院昨天撤銷原裁定發回更裁，北院晚間裁定柯文哲7000萬元交保，並且必須電子監控。

民眾黨深夜透過文字聲明回應，針對台北地方法院重新裁示結果，以增加具保金額、電子監控等措施，「台灣民眾黨再次表示遺憾。」

民眾黨批評，台北地檢署不斷以「柯主席會與黨公職串證」為由，假定、臆測未來會有證人因為柯文哲而翻供，不惜用侵害人權的做法，就是要羈押柯文哲鞏固證詞，然而卻忽略證人作證早已具結，如此輕易推翻證詞，正好說明檢方先射箭再畫靶，押人取供、羅織罪名。

民眾黨指出，檢方在庭上要求「抽離」政治思維，自己卻滿口政治語言，更大動作約談民眾黨公職，「限縮政黨運作與發展，實難讓本黨接受。」

民眾黨表示，為了維護台灣民主的發展、不讓第三勢力被侵害，柯文哲清楚表明有意請辭，然而辭職信從今年9月開始，因為檢方拒絕而遲遲無法寄出，現在又以柯文哲對民眾黨有實質影響力、串證疑慮，想要繼續羈押柯文哲，此舉就是政治力介入的鐵證。

民眾黨說，台北地檢署絲毫不掩飾政治辦案的企圖，試圖以抄家滅黨的方式，不僅要關押柯文哲，更是打擊第三勢力，「藉由司法之手，讓台灣政治掀起寒蟬效應，排除政治異己。」

民眾黨強調，面對檢方政治掛帥、重創台灣司法威信，侵蝕台灣民主法治基礎，「民眾黨堅決表示，絕對不會屈服」，仍然會全力支持柯文哲捍衛清白，也不容台灣社會民主法治的根基，任意被台北地檢署踐踏。

此外，針對柯文哲公開表達辭去民眾黨主席一事，民眾黨也表示，柯文哲不希望因為政治迫害而影響黨務運作，「後續一切程序會依照本黨黨章進行，將盡速召開臨時中央委員會處理相關事宜。」

民眾黨主席柯文哲昨天重開羈押庭，最後裁定加碼重保及科技監控。記者胡經周／攝影
民眾黨主席柯文哲昨天重開羈押庭，最後裁定加碼重保及科技監控。記者胡經周／攝影

民眾黨 柯文哲

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