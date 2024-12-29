柯文哲再交保 保金提高為7000萬 科技監控加腳鐐

民眾黨主席柯文哲今重開羈押庭，柯在律師陪同下步入地院應訊。記者侯永全／攝影

民眾黨 主席柯文哲 涉京華城、政治獻金案起訴後以3000萬元(新台幣，下同，約96萬美元)交保，檢方不服提抗告、台灣高等法院發回，台北地院今重開羈押庭，檢察官力主續押，柯否認犯罪還稱要辭黨主席、辦黨務交接，辯護人表示案已起訴無羈押必要，合議庭裁定柯加保為7000萬元(約223.8萬美元)。

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重開羈押庭的被告包括柯文哲、以4000萬元交保的威京集團主席沈慶京、以1500萬交保的台北市議員應曉薇、以1000萬元交保的柯前市長辦公室主任李文宗，4人分由合議庭審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢分庭審問。

合議庭裁定另裁定沈慶京交保金為1億元，裁定應曉薇交保金變3000萬元，裁定李文宗交保金為2000萬元，4人全部限制住居、全部科技監控，不得與證人有所接觸，籌措保金的時間到明天下午5時。針對新裁定，台北地檢署表示，收到裁定書再決定是否抗告。

柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗羈押庭中都否認犯罪。柯文哲表示，他接下來還有好幾起官司要面對、要出庭，所以要辭掉黨主席，須1周左右時間，如果不辭主席整個黨務都運作不了，因此黨務「須請黃國昌幫忙」。

柯文哲反駁檢察官指控他交保即會勾串證人，表示「要串證找鏡新聞即可」；柯說，隨行秘書「橘子」許芷瑜只是個小朋友、愛玩，不是週刊講的「地下黨主席」，許女之前常去日本 短期留學10多次，也是他要許女出國。

柯文哲解釋，他的手機與「橘子」的通訊內容都沒有刪，可以去查一查，檢方有任何證據可以證明他教唆對方去日本不回台嗎？而檢方所提字條「晶華orange出國」是過度解讀，許女去日本不歸與他無關，許女回國他也不知。

柯還說，他在9月時寫了信表示要辭黨主席，不過，信一直被檢察官卡著，只好再請律師幫忙聲請解除禁止通信的禁令，柯表示，除了辦理黨務交接，他還要對「小草」解釋，否則整個民眾黨就會完蛋，強調絕對不是「假辭職」。

審判長江俊彥詢問柯文哲採用科技監控上腳鐐，或者在家裝居家讀取器可否接受？柯說，因為他要到新竹探視及照顧父親，上電子腳鐐、睡前定期定點拍照都配合。