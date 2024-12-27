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與Nvidia合作…桃園這私校連續5年註冊率100% 傲視全台

記者翁唯真／桃園即時報導
教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%。圖／中原大學提供
教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%。圖／中原大學提供

台灣教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%，已連續5年穩定維持百分百的註冊率，若加上資通訊擴充名額，實際註冊率為101.23%，連續7年蟬聯全國公私立綜合大學第一名。

在少子女化浪潮的影響下，許多大專院校正面臨招生困境，但有3成學生放棄公立學校而選擇中原。這也反映出學雜費政策調整帶來的「選系不選校」趨勢。

根據中原大學教務處分析，2024學年度個人申請同時通過中原與國立地名大學第一階段篩選學生，最終選擇就讀中原比率，以電資學院學系超過3成為最多，包括資工系、電資學士班等。

而工學院的化工系、商學院的資管系與天普雙學士也獲青睞；中原財法系以財貿法與科技法見長，也從同領域校系中脫穎而出，超越國立地名大學。依據「大學問」升學平台統計，中原資工在2024資訊工程學類更擠進全國前十，排名第8，這與半導體、AI等資通訊產業蓬勃發展有關，老牌私校仍然是學生注目焦點。

校方也為因應現代社會對新興科技的高度需求，中原大學投入智慧科技與創新教學，新設立「智慧運算與量子資訊學院」和全台首間「半導體產業學院」，透過前瞻性課程設計與產學合作培育科技人才。和全球AI巨擘輝達(Nvidia)合作，利用量子計算技術在能源預測領域取得了重大突破，更加提升競爭力。

中原大學的學術影響力獲得國際認可，共有21位教授入選全球前2%頂尖科學家「終身科學影響力排行榜」(1960-2023年)，其餘大賽也屢屢獲獎。

中原大學校長李英明表示，中原大學在全人教育的核心理念下，強調理工與人文的平衡，同時結合AI、數位人文等多元課程，讓學生擁有更全面的競爭力。未來將持續致力於提供學生全面的學習體驗，創新辦學模式，以培育更多具備人文素養與科技能力的跨域人才。

AI 升學 天普

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