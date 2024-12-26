京華城容積率案彭振聲500萬保金到位 台銀深夜無法到場點鈔

台北市前副市長彭振聲500萬交保金到位。記者張宏業／攝影

台北地檢署偵辦民眾黨 主席柯文哲 涉及京華城容積率與政治獻金假帳案，檢方查出查出柯文哲收受威京集團主席沈慶京1710萬元賄款，護航鼎越開發取得20%容積獎勵，不法利益高達121億元，昨依違背職務收賄、圖利、侵占、背信共4罪起訴柯文哲共11人，在押的柯文哲與北市前副市長彭振聲等5人移審法院後，北院凌晨裁定全部交保，保金最低的彭振聲稍早將500萬元妥期，但台銀人員深夜無法赴法院點鈔，須等上午8點30分後才能辦保。

法院裁定柯文哲交保3000萬元、沈慶京交保4000萬元、柯文哲大帳房李文宗交保800萬元、台北市議員應曉薇交保1500萬元，這4人同樣須等到上午才能辦保。北院今夜漏夜開延押庭時，彭振聲是唯一認罪的在押被告。

檢方調查，柯文哲以「都市更新」為競選台北市長重要政見，他明知京華城申請最高20%容積獎勵違背都更條例、都更獎勵辦法，為尋求台北市長連任並募集資金，涉於2020年2月在市長辦公室內，獨自與沈慶京會面，雙方各自有行收賄、圖利犯意聯絡。

起訴指出，柯文哲接連以2020年3月10日便當會裁示「都發局將京華城公司陳情案送都委會研議」等方式，護航鼎越開發取得京華城20%容積獎勵的建造執照；時任北市副市長彭振聲、都發局長黃景茂、都委會執秘邵琇珮等人明知違背法令，卻仍配合柯文哲圖利京華城。