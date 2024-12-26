我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

柯文哲行動硬碟1500是什麼？檢察官因「這心證」認定是錢

記者王聖藜／台北即時報導
威京集團主席沈慶京。圖／報系資料照片
威京集團主席沈慶京。圖／報系資料照片

民眾黨主席柯文哲被控收賄，為偵查柯與威京集團主席沈慶京的行、收賄關係，檢方舉基隆市副市長邱佩琳的紀錄問柯，柯回「如果邱佩琳說我有收，那我就是有收到這些錢」，認為柯在硬碟內記下的是金錢交付，與沈有關的紀錄是賄款。

台北地檢署表示，由柯文哲使用的「A1-37」行動硬碟內存「工作簿」的檔案，內容記載姓名、數字、公司、用途、經理人的各列內容，經查證得知是「金錢之交付」，用途欄為空白者則都是現金交付。

檢察官提訊柯文哲時，針對基隆市副市長邱佩琳的有關紀錄查問柯文哲，柯自承「如果邱佩琳說我有收，那我就是有收到這些錢」，由此可證，所謂「工作簿」確為柯親自製作、記載而收受資金的帳簿。

檢察官指出，帳簿「第12列」記載「日期2022/11/1-姓名小沈-數字 1500-公司-用途-經理人沈慶京」，比對沈2022年9月12日傳訊息感謝柯文哲協助取得建照、力邀柯前往動土典禮剪綵，柯應允後，沈2022年6月20起指示人提領1600萬元，等鼎越公司2022年10月18日取得建照，以及柯第2天出席動土典禮，都與柯在「工作簿」記載的時間有密接性。

檢方說，此後，柯文哲傳簡訊給副市長黃珊珊稱「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」，則與沈慶京於羈押庭時對法官嗆「若我要行賄會用現金」一致，可見得，柯確有向沈收取現金1500萬元。

有關以政治獻金名義捐輸的210萬元捐款，檢方查知，柯2020年3月10日就沈要求的「回復120284.39平方公尺樓地板面積」批示「速審速決」，顯示柯知道台北市政府的認定沒有違失、京華城案已進入訴訟，卻仍在「便當會」裁示將陳情函送都發局交都委會研議。

檢方說，沈慶京於獲悉後，2020年3月23日指示京華城監察人張志澄、鼎越開發前董事長朱亞虎匯款210萬元到柯文哲的民眾黨帳戶，匯款完成的2020年3月27日，都發局即函知京華城公司將案子送都委會研議。

檢方認定，朱亞虎後來在2020年4月1日將沈慶京表達感謝、指示交付210萬元及7位「匯款人頭」的名單一併傳訊給市長辦公室主任李文宗確認，李再於2020年4月5日回訊朱，以表達李和柯都收到，由此可知，沈透過「人頭」交付柯的210萬元，即是賄款。

民眾黨主席柯文哲。圖／報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖／報系資料照片

柯文哲 民眾黨

上一則

柯文哲被起訴 王婉諭喊話民眾黨：停止塑造政治迫害

下一則

應曉薇否認收賄「我跟柯文哲不熟」願戴電子腳鐐求交保

延伸閱讀

柯文哲被起訴 王婉諭喊話民眾黨：停止塑造政治迫害

柯文哲被起訴 王婉諭喊話民眾黨：停止塑造政治迫害
柯文哲透過「橘子」安排見沈慶京 多次赴陶朱隱園喬事

柯文哲透過「橘子」安排見沈慶京 多次赴陶朱隱園喬事
心律不整請求具保停押 柯文哲：我跑了台灣民眾黨就毀了

心律不整請求具保停押 柯文哲：我跑了台灣民眾黨就毀了
沈慶京否認行賄柯文哲 盼2000萬元內交保停押

沈慶京否認行賄柯文哲 盼2000萬元內交保停押

熱門新聞

長期待在海外的民眾注意了，衛福部健保署今天開始，不再受理停保申請案件，目前停保有效者約21萬人，如旅外僑民、出國工作、留學等，取消停復保制度，健保費收入每年約增加23億元。本報資料照片

長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？

2024-12-23 14:43
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
台北市前市長柯文哲今早被押解至北檢。(記者季相儒／攝影)

京華城案偵結 柯文哲涉收賄、侵占遭求刑28年半

2024-12-25 21:16
（取自X/中國新聞社）

馬英九冰雪體驗「第一次穿得像北極熊」台青禦寒秀神器

2024-12-20 14:33
台北地方法院昨漏液開移審庭近5小時，今裁定柯文哲3千萬交保，台北地檢署今晚提抗告。記者蕭雅娟／攝影

柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告

2024-12-27 09:39
台北地檢署即將起訴民眾黨主席柯文哲並具體求處10年以上重刑。(圖／聯合報系資料照片)

柯文哲將遭求重刑「10年起跳」 陳佩琪、黃珊珊沒事

2024-12-25 00:30

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥