南投1歲、3歲小兄弟...父棄之不顧 離婚母回：已交新男友

南投一對1歲、3歲小兄弟被父親多次獨留家中，縣府介入安置並通報生母，生母卻說已結交新男友，考量親職功能均不佳，縣府聲請延長安置。圖／AI生成

台灣南投一對年僅1歲、3歲的小兄弟因父母離異，與父親同住照顧，卻被多次丟在家中，縣府獲報介入安置，通報其已與丈夫離婚的生母卻得到「已結交新男友」，對接回照料小兄弟態度消極，考量這對父母親職功能不佳，向南投地院法官聲請延長安置獲准。

裁定書指出，這對小兄弟的父母已離婚，孩子權利義務約定由女方行使負擔，實際上卻是由男方照料，但男方今年7月未顧及孩子年幼，也沒找人幫忙顧，就跑出去理髮、訪友，將小兄弟獨自留置家中好幾個小時，被人發現，並通報縣府。

起初，縣府社工評估小兄弟父親及親人可透過安全計畫擬定及執行，避免將孩子獨留家中，因此開案提供家庭維繫服務，協助小兄弟繼續留在原生家庭。但協助期間，小兄弟父親依然故我，又拋下孩子跑出去，縣府在9月決定暫時安置他們。

而小兄弟被安置後，縣府社工隔天與其母親取得聯繫，告知孩子已遭安置，並了解她是否有意願接手照顧。不料，小兄弟母親卻告訴社工，「她已經結交新男友」，要過自己的生活，且想給男友照顧；口頭雖說能接小孩回去照顧，但態度很消極。

縣府社工也發現這對小兄弟身心發展遲緩，考量其父母親職功能不佳，對孩子身心狀況理解有限，且須重新建構並提升照顧教養技巧，而年僅1歲、3歲的小兄弟，自我照顧能力不足，現階段亟需穩定且適切成長環境，向法院申請延長安置。

南投地院法官審理時嘗試致電小兄弟父母，欲了解其對延長安置的看法，沒想到，男方沒留電話，女方則沒接電話，並根據社工訪查，這對父母沒責任感，親職功能均不佳，又無其他適當親屬能協助，縣府聲請延長安置，與法相符，予以准許。