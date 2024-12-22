選民眾黨主席？白營點名這個人最獲柯文哲信任

黃國昌（右）與蔡壁如（中）有意選民眾黨主席?政壇點出林富男是關鍵。（資料照，記者游振昇／攝影）

民眾黨主席柯文哲 請辭，讓原本鴨子划水的未來黨主席之爭馬上浮出檯面。民眾黨人士指出，柯文哲最信任的人是漢王飯店集團總裁林富男，林也是中央委員，目前檯面上可能參選黨主席的立委黃國昌、前立委蔡壁如都須尋求林富男的支持協助，但林未公開表態。據了解，兩人各有優劣勢，讓黨內大老擔心。

民眾黨人士指出，林富男在民眾黨出錢出力，不求回饋，一向深獲柯文哲推崇與信任，且傳出柯最想交棒的人選，應屬林富男無疑。但林終究是企業主，不想直接涉入複雜政治圈，無意參選民眾黨主席。

據政壇觀察，目前浮出檯面最可能參選黨主席的台中市府顧問、民眾黨創黨元老蔡壁如，她宣布將參選中央委員，黨主席須具備此資格；另一位是立院黨團總召集人黃國昌，擔任立委，是當然中央委員。另立委黃珊珊停權，沒有資格；另一人被點名，是前立委賴香伶，據稱是人選中的「最大公約數」，論資歷與人和，也是被點將。

民眾黨人士指出，要選民眾黨的黨主席，各方多會尋求林富男的支持，但目前林富男尚未公開表態，對檯面上的人選仍有隱憂。政壇指出，如果候選人之間協調，一人出任黨主席、其他人擔任副主席或秘書長也無不可，離1月18日中央委員選舉還有28天，仍有時間溝通整合。