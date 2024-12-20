不滿分手 台女「3度下老鼠藥」毒殺澳洲交換生 求刑出爐

去年澳洲男大學生肖雷搭乘救護車至機場。（圖／翻攝畫面）

台籍女子楊錦屏涉對澳洲 交換生肖雷（Alex Shorey）下老鼠藥，導致肖雷中毒送醫治療，命若懸絲。台北地檢署偵查發現，楊女涉嫌三度下毒，其中甚至在醫院企圖毒殺肖雷，以滿足復仇欲望，今全案偵結，依殺人未遂罪嫌起去，具體求刑8年以上有期徒刑。

起訴指出，楊女不滿肖雷突然片面宣布中斷來往，要獨自返回澳洲，涉在飲食中摻入液態老鼠毒藥，讓他被迫留在台灣接受其照護。2023年3月24日，第一次下毒，將不詳數量毒物撲滅鼠摻入葡萄果汁，肖雷發現味道有意，楊見狀遂淺嚐並表示正常，讓他鬆懈喝完毒果汁。

不料隔天3月25日，肖雷腹瀉、腹痛、嘔吐、不斷流鼻血，未明示的血容量不足等凝血功能異常症狀，治療初期因老鼠藥中毒罕見，未接受有效治療，直到4月10日經醫師診斷，應是遭受來源不明的超級華法林類毒物毒害，開始接受解毒劑維他命K1治療。具有澳洲醫師資格的肖雷父親來台陪護，由楊女接待住在北市租屋處，肖雷父親安排4月16日回澳洲治療。

檢方認定，楊女在得知回澳洲治療計劃後，涉第二次下毒，以不詳次數、方式，將含有毒物撲滅鼠的液態老鼠藥，及降血壓藥物「脈優」，加入肖雷飲食中，致肖雷4月17日發生低血容量的中毒反應。當時肖雷父親強烈要求下才送醫救治，肖雷低血容量性休克、脫水，院方要求入住加護病房，楊女卻利用肖雷父親不諳中文，讓其簽署拒絕入住加護病房同意書，直到肖雷父親嚴正表明希望兒子入住加護病房治療，醫護人員才送肖雷進加護病房治療。

醫院當時開立了病危通知書，肖雷父親才取消回澳洲班機，4月19日轉回普通病房治療，肖雷父親、楊女輪流照護。肖雷母親4月23日抵台陪護，肖雷父親4月26日在國外透過發起群眾募資「醫療專機返回澳洲治療的費用」，預計5月3日回澳洲。

檢方調查，楊女懷疑肖雷與線上英語課程雇主陳女，可能非單純僱傭關係，涉從4月30日至5月2日前期間，再以不詳次數及具體方法第三度下毒，將液態老鼠藥、脈優混入肖雷的茶湯、飲料、點心，致病情逆轉，即使在投入維他命K1治療下，體內凝血功能仍再度失控惡化。

全案直到5月1日，肖雷母親在租屋處收拾行李時，在肖雷房間衣櫥下方抽屜的橘色後背包，發現1個印有「老鼠圖案」的老鼠藥空瓶，驚覺和肖雷病情有關；肖雷父母、醫護人員不讓楊女繼續照護肖雷，5月3日肖雷直接補充特殊凝血因子維持凝血功能後，搭機回澳洲治療，而未發生死亡結果。

北檢5月3日、5月5日搜索楊女，查扣沾染有毒物撲滅鼠之馬克杯3個，也在肖雷住院使用的紙杯、投藥塑膠杯、飲料茶湯，檢驗出滅鼠藥或脈優。楊女偵查中一度擬定以精神障礙為由，辯稱不記得肖雷是誰、與肖雷發生何事，直到檢方查獲相關事證，才開始改變答辯方向。

檢方痛批，楊女和肖雷交往不長，在最初就醫時惡意隱瞞接觸到老鼠藥，更因感情糾紛及個人情緒控管失當，在發布病危通知的生死交關之際，台灣及澳洲輿論關注肖雷病況時，不斷騙取肖雷父母信任，藉由單獨照護機會，企圖在醫院毒殺消雷，已滿足個人的控制、忌妒、復仇欲望，致醫療團隊、肖雷父母對反覆病況無所適從，幾使肖雷放棄求生意志。