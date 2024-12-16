藍委占立院會議室3分鐘初審通過選罷法 綠委遭擋門外

台立法院內政委員會16日再度排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，國民黨立委將走廊堵成單一出入口，與民進黨立委相互推擠、叫囂。中央社

台立法院內政委員會今天再度排審攸關調整罷免 門檻的選罷法修正草案，因國民黨 立委搶先占領主席台，民進黨 立委不得其門而入，上午9時2分內政委員會召委徐欣瑩宣布初審通過選罷法修正草案，並在9時3分宣布散會。

立法院內政委員會今天再度排審選罷法修正草案，其中包括國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款。

國民黨立委昨天深夜就到會議室外，將走廊的一側以椅子封死，更以膠帶封門，只留下單一出入口，另一側則以人牆阻擋；今天上午6時民進黨立委甲動到場時，發現進不了會議室，雙方爆發口角。

直到今天上午8時，包括內政委員會召委徐欣瑩等部分國民黨立委，已先進入會議室內，而民進黨立委及議事人員則在門外，雙方爆發數波推擠衝突，但仍無法進入會議室簽到、開會。

上午9時徐欣瑩宣布開會，審查選罷法部分條文修正草案，並直接進入逐條審查，第32、43、52、53、67、69、75、90條等條文，都保留朝野協商。

徐欣瑩說，討論事項第1至6案審查完竣，擬具審查報告提報院會討論，院會討論前須經黨團協商。因民進黨立委無法進入會議室，因此無異議通過，隨即在9時3分宣布散會。