台灣戰車上路嚇壞民眾 軍方 : 備戰操演 未提升戰備等級

桃園國際機場、淡水街頭出現國軍戰車部隊出動。國防部表示，並未提升戰備等級，不過因應軍事行動威脅下達實施立即備戰操演命令。記者楊德宜／攝影

中國昨天宣布畫設「保留空域」，各方關注是否將展開軍事演習，包括桃園國際機場、淡水街頭都出現戰車部隊出動。國防部 作計室聯戰計畫處長董冀星少將表示，軍方並未提升戰備等級，仍舊維持常態應處，不過因應軍事行動威脅下達實施立即備戰操演的命令，要求各作戰部隊在戰術位置執行各項備戰布署及操演。

中國在昨天宣布畫設7處「保留空域」，各方關注是否將展開軍事演習，同一時間包括桃園國際機場、高雄小港機場以及淡水街頭都出現戰車及實兵部隊出動。董冀星表示，軍方因應昨天的軍事行動威脅，實施立即備戰操演的命令，按照敵情練兵和磨練實戰化的原則，包含啟動應變中心應處突發狀況、並且下達各項戰備指導，包括各種戰備部隊及備戰兵力來針對共軍 可能行動來對應。

董冀星說，在實戰化練兵部分，於命令下達的同時也要求各作戰部隊依照各自防衛作戰計畫，在戰術位置執行各項備戰布署，進行戰力保存、整體防空、聯合反登陸等各項演練。