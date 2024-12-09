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17歲被父親打碎作家夢 張忠謀寫自傳圓夢

中央社台北9日電
台積電創辦人張忠謀下午在自傳新書發表會中，分享書寫心路歷程。記者侯永全／攝影
台積電創辦人張忠謀下午在自傳新書發表會中，分享書寫心路歷程。記者侯永全／攝影

台積電創辦人張忠謀出版上、下兩冊自傳，總字數將近30萬字，他今天表示，當作家不好玩，「太苦了」，苦的時候多，高興的時候少。至於是否會寫自傳第3冊，他回答，沒有啦，退休就退休了。

天下文化今天舉辦張忠謀自傳新書發表會，張忠謀親自導讀說明他作家夢的碎片。張忠謀表示，他在17歲時就被父親的一句話「要餓肚子」打消了作家夢。不過，作家夢一直沒有消失，在自傳裡頭可以找到。

張忠謀在自傳中回憶一生中有兩次「與命運的約會」，第1次是1958年自熟悉的波士頓到陌生的達拉斯，向德州儀器報到；第2次是1985年，決定離開美國，到人地文化生疏的台灣。張忠謀夫人張淑芬曾說，張忠謀「與命運的約會」寫得很好，他來台灣，改變了兩人的命運。

張忠謀指出，「與命運的約會」是來自於「rendezvous with destiny」，是小羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）在第2次世界大戰時當總統時所說的，覺得很有氣魄，所以在自傳中用很多次。

對於遠見天下文化事業群發行人王力行問到當作家的體驗，張忠謀回答，作家不好玩，太苦了，苦的時候多，高興的時候少。

王力行提到，海明威有「冰山理論」，看到的作品，只是所有思想的1/8，有7/8是沉在水裡，讀者要很仔細去讀張忠謀自傳，才能發現張忠謀故事背後的7/8意義和滋味。張忠謀回應，他不同意冰山理論，他已經把情感通通都表達出來。

張忠謀自傳下冊寫到他於2018年自台積電退休，王力行問到，現在火紅的地緣政治很多事情是發生在2019以後，可不可能有自傳第3冊。

張忠謀表示，沒有啦，退休就退休了。自台積電退休後，有新的地緣政治問題，當然有他的意見，不過他不越俎代庖，又何必寫呢。

張忠謀 退休 台積電

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