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樊振東、全紅嬋不能來？ 陸委會：正常體育活動都歡迎

記者陳政錄／台北即時報導
馬英九基金會今年邀請陸生團來台，但學生受訪言論引發爭議，未來可能成為絕響，馬英九基金會執行長蕭旭岑因此遺憾表示，預計明年邀請的樊振東、全紅嬋、潘展樂等大陸運動員可能都不能來了。圖為大陸桌球名將樊振東。（新華社）
馬英九基金會今年邀請陸生團來台，但學生受訪言論引發爭議，未來可能成為絕響，馬英九基金會執行長蕭旭岑因此遺憾表示，預計明年邀請的樊振東、全紅嬋、潘展樂等大陸運動員可能都不能來了。圖為大陸桌球名將樊振東。（新華社）

台陸委會將就陸生團在台期間，受訪的「中國台北」言論爭議進行審查，導致馬英九基金會執行長蕭旭岑遺憾表示，本來明年要邀請大陸奧運金牌泳渡日月潭，現在樊振東、全紅嬋、潘展樂都不能來了。陸委會副主委兼發言人梁文傑5日回應說，他們要來台比賽或參加正常體育活動都很歡迎，且「不會只有馬英九基金會作為邀請團體」。

梁文傑5日主持陸委會例行記者會，就陸生團一案的審查，表示會很快召開會議，邀集相關單位做出跨部會決定，按照相關行政程序來查處，但是否會禁止主辦單位（馬英九基金會）六個月至五年內不得再邀請，要等開完會之後才能宣布。

至於未來陸生團訪台是否成為絕響，樊振東、全紅嬋、潘展樂等大陸運動明星都將受限，梁文傑回應說，未來全紅嬋、樊振東等人，若要來台灣比賽或參加正常體育活動，我們都很歡迎。

他說，不會因為馬英九基金會可能沒辦法邀請，他們就沒機會來台灣，「而且他們來台灣，不會只有馬英九基金會做為邀請團體」。

梁文傑也就馬辦指控，陸委會想要懲處的原因，是馬龍太熱門做出回應。他說，這有點言過其實，因為馬龍在桌球界的地位大約等於籃球界的麥可·喬丹，網球界的費德勒，台灣桌球迷不少，其熱門是因為個人成就，當初讓馬龍來台，就不會擔心他很熱門。

另，對於有媒體將美國歌手布魯諾（Bruno Mars）9月來台開唱後，發文感謝「中國台灣」，與此次陸生案對比，梁文傑說，台方堅持中華民國的存在，所以在兩岸交往中堅持基本原則，至於其他外國人怎麼說，跟台灣的地位沒有關係。

馬英九 全紅嬋 馬龍

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