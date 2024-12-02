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賴清德提台灣3積極行動 與裴洛西通話20分鐘

特派記者周佑政／檀香山即時報導
台總統賴清德（中）在美國夏威夷當地時間1日下午，出席美國智庫東西中心（EWC）政策座談。（圖／台總統府提供）
台總統賴清德（中）在美國夏威夷當地時間1日下午，出席美國智庫東西中心（EWC）政策座談。（圖／台總統府提供）

台總統賴清德夏威夷東西中心（ＥＷＣ）發表閉門演說與座談，提出台灣有三個積極行動，包括落實強化自我防衛在內的和平四大支柱行動方案、在半導體等全球供應鏈中做出貢獻、致力確保台海與印太的和平穩定與繁榮，間接回應美國總統當選人川普在競選期間對台灣的批評。

WSJ：賴釋訊息 盼川普挺台

川普在競選期間曾公開呼籲台灣花更多錢防禦來自中國的威脅，並指責台灣晶片製造商搶走了美國人的工作機會。華爾街日報報導認為，賴清德在夏威夷過境期間釋出的訊息，是希望即將上任的川普政府能夠與拜登政府一樣支持台灣。

賴清德出訪過境夏威夷第二天，夏威夷當地時間1日上午，賴清德與美國眾議院前議長裴洛西等政要通話，裴洛西在與賴清德約20分鐘的通話中強調，印太區域如果沒有台灣，對區域安全與全球經濟會帶來難以想像的後果。

下午賴清德在東西中心以全英文發表約8分鐘的閉門演說，主題是「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」，他強調，台灣對於印太區域及全球有「三個積極行動」。

閉門演說 致力確保台海穩定

第一，台灣積極落實和平四大支柱行動方案，包括強化自我防衛、加強經濟安全、深化民主連結、促進對話交流；台灣也致力強化國防，提升全社會防衛韌性，並在總統府成立了全社會防衛韌性委員會。他表示，近年台美雙方的共同合作，彰顯台灣對自身安全的承諾，以及台美兩國對印太地區和平的共同承諾。

第二，台灣積極在全球供應鏈裡作出貢獻，尤其是半導體等高科技產業；台美的夥伴關係不僅強化這些產業，也展現台灣做為值得信賴、可靠夥伴的戰略重要性。

第三，台灣積極致力確保台海及印太地區的和平、穩定與繁榮，持續透過公共衛生、農畜漁牧及氣候轉型等領域透明的合作方式履行承諾，促進台灣與太平洋友邦的緊密友好關係；台灣也將持續強化自我防衛能力，並和理念相近國家密切合作，堅守「實力帶來和平」的共同理念，捍衛自由、民主和法治的普世價值。

中國威脅 台灣目前最大挑戰

賴清德演說後進行座談，由東西中心院長蘇珊妮主持，ＡＩＴ前主席莫健與東西中心前院長魏理庭與談，川普前一次執政時的國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）也在台下聆聽。

台總統府發言人郭雅慧轉述，有與會者問賴清德，接下來四年或八年如何引領台灣、願景為何？賴清德回應，台灣目前最大的挑戰是中國威脅，台灣人民在應對中國威脅上，都是有秩序、穩定的。他作為台灣總統，對於未來整體國家發展規畫有三個使命。第一是維持國家生存發展；第二是強化國防力量；第三是要照顧2300萬人的生活。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

賴清德 川普 夏威夷

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